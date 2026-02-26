ENNETA | Miks kurkide taimed kollaseks muutuvad ja kuidas seda vältida?

Kurkide kolletumine ei ole juhuslik nähtus. Taim annab märku, et kasvutingimustes on midagi paigast ära.

Toitainete puudus – kõige sagedasem põhjus

Kõige tavalisem põhjus on toitainete puudus mullas. Kurk on kiirekasvuline taim, mis vajab palju lämmastikku, kaaliumi ja magneesiumi. Kui lämmastikku on vähe, muutuvad alumised lehed kollaseks, sest taim suunab olemasolevad varud noorematesse osadesse. Magneesiumipuuduse korral muutuvad lehed kollaseks soonte vahelt, kuid sooned ise jäävad roheliseks.

Regulaarne väetamine tasakaalustatud väetisega aitab probleemi ennetada. Samuti on oluline jälgida mulla pH-taset, sest liiga happeline või aluseline muld takistab toitainete omastamist.

Vale kastmine – liiga palju või liiga vähe vett

Kurk vajab ühtlast niiskust. Kui muld kuivab läbi, hakkavad lehed närbuma ja kolletuma. Samas liigne kastmine põhjustab juurte hapnikupuudust ja võib viia juuremädanikuni.

Huvitav on see, et kurgi juurestik on üsna pindmine – enamik juuri asub kuni 20 cm sügavusel. See tähendab, et taim reageerib kiiresti nii kuivusele kui ka liigniiskusele. Just selliste praktiliste tähelepanekute jagamisel on paljud aiandushuvilised, sealhulgas Nojus , rõhutanud tasakaalustatud kastmise olulisust. Parim lahendus on kasta regulaarselt, kuid mõõdukalt, eelistatavalt hommikuti, et lehed jõuaksid päeva jooksul kuivada.

Temperatuuri kõikumine

Kurk on soojalembene taim. Kui öine temperatuur langeb alla +12 °C, võib taim sattuda stressi. Stress põhjustab klorofülli tootmise vähenemist ning lehed muutuvad kollaseks.

Kasvuhoones tasub jälgida ventilatsiooni, et vältida järske temperatuurikõikumisi. Avamaal võib aidata katteloor või multš, mis hoiab mulla soojemana.

Kahjurid ja haigused

Lehtede kolletumine võib viidata ka kahjuritele, nagu lehetäid või kasvuhoonekarilased. Need imevad taimemahla ja nõrgestavad taime. Samuti võivad seenhaigused, näiteks jahukaste või juuremädanik, põhjustada lehtede värvuse muutust.

Regulaarne kontroll aitab probleemi varakult märgata. Vajadusel tuleks kasutada looduslikke või professionaalseid taimekaitsevahendeid.

Kuidas ennetada kurkide kolletumist?

Probleemi vältimiseks tasub järgida mõningaid põhimõtteid:

vali viljakas ja hästi vett läbilaskev muld;

väeta taimi regulaarselt vastavalt kasvufaasile;

kasta ühtlaselt, vältides nii põuda kui ka liigset vett;

hoia temperatuur stabiilsena;

kontrolli taimi regulaarselt kahjurite suhtes.

Kurkide kasvatamisel mängib rolli ka õige istutustihedus. Liiga tihedalt istutatud taimed konkureerivad toitainete ja valguse pärast, mis võib samuti põhjustada kolletumist.

Kui märkad esimesi kollaseid lehti, tegutse kohe. Sageli piisab kastmisrežiimi muutmisest või täiendavast väetamisest, et taim taastuks. Tugev ja hooldatud kurk annab rikkaliku saagi ning püsib rohelisena kogu hooaja vältel.