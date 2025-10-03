Dokumentaalfilmi peategelasteks on inimesed, kes purjelaeval Enge põgenesid 81 aastat tagasi Hiiumaalt Rootsi. Kolmemastilise rannapurjeka pardal oli erinevatel andmetel 300 kuni 450 inimest. Enamik nendest pole enam elus, aga järeltulijatel on palju mälestusi, mis pärinevad esivanemate räägitud lugudest.
KULTUUR
ENGEGA VABADUSSE | Hiiumaa paadipõgenike lood ulatuvad tänapäeva
Mõnikord tundub ajalugu nagu kauge kaja, mis päriselt hinge ei puuduta. Kuid Priit Laineste film “Engega vabadusse” paneb kaasa elama, sest need on Hiiumaaga seotud inimeste lood, mis samal ajal meenutavad paljude sõja tõttu Eestist lahkunud inimeste elu pöördepunkti.
Veel lugemist:
POLITSEI
Politsei sai 2. oktoobri õhtul kell 20.02 teate, et Hiiumaal Paluküla peatuse lähedal on sõiduautot Skoda Superb juhtinud 45-aastane joobekahtlusega mees sõitnud teelt välja....
SISUTURUNDUS
Neli aastat tagasi leidsin end ootamatult Hiiumaa volikogu esimehe rollist.
ARVAMUS
Olen tänulik võimaluse eest hiidlasi ja Hiiumaad vallavanemana teenida. Olen ametis palju õppinud. Teinud ka vigu. Teinud järeldusi, et vigu mitte korrata.