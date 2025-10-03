ENGEGA VABADUSSE | Hiiumaa paadipõgenike lood ulatuvad tänapäeva

Dokumentaalfilmi peategelasteks on inimesed, kes purjelaeval Enge põgenesid 81 aastat tagasi Hiiumaalt Rootsi. Kolmemastilise rannapurjeka pardal oli erinevatel andmetel 300 kuni 450 inimest. Enamik nendest pole enam elus, aga järeltulijatel on palju mälestusi, mis pärinevad esivanemate räägitud lugudest.