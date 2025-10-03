Jälgi meid
ENGEGA VABADUSSE | Hiiumaa paadipõgenike lood ulatuvad tänapäeva

Mõnikord tundub ajalugu nagu kauge kaja, mis päriselt hinge ei puuduta. Kuid Priit Laineste film “Engega vabadusse” paneb kaasa elama, sest need on Hiiumaaga seotud inimeste lood, mis samal ajal meenutavad paljude sõja tõttu Eestist lahkunud inimeste elu pöördepunkti.

Avatar photo
Priit Laineste (vasakul) ja Raivo Hansen Dalarö sadamas Lisettele head tagasiteed soovimas. | Kaader filmist

Dokumentaalfilmi peategelasteks on inimesed, kes purjelaeval Enge põgenesid 81 aastat tagasi Hiiumaalt Rootsi. Kolmemastilise rannapurjeka pardal oli erinevatel andmetel 300 kuni 450 inimest. Enamik nendest pole enam elus, aga järeltulijatel on palju mälestusi, mis pärinevad esivanemate räägitud lugudest. 

