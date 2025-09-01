Jälgi meid
Moos 25.08-15.09

SPORT

EMOTSIOON | Hiidlased naudivad Riias korvpallimelu

Tuhandete fännide hulgas, kes läksid Riias peetavale korvpalli EM-ile kaasa elama, leidub ka rohkelt hiidlasi, kelle sõnul on emotsioon väga võimas.
Avatar photo
Robert ja Raido Randmaa naudivad Riias korvpalli ja fännimelu. | Erakogu

Tiit Reiside juht Raido Randmaa korraldas Riiga lausa bussireisi. Temaga koos on Läti pealinnas 20 hiidlast, kuid paljud on ka omal käel. Randmaa sõnul mängiks Eesti justkui koduväljakul. “Atmosfäär on saalis väga võimas,” märkis harrastuskorvpallur Randmaa, kellega koos on Riias ka poeg Robert, kes samuti hea korvpallur.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

GALERIID

GALERII | Õppeaasta algas traditsioonilise rongkäiguga

Kärdla Kooli ja Hiiumaa gümnaasiumi õpilased alustasid uut kooliaastat juba tavaks saanud rongkäiguga.

4 tundi ago

GALERIID

HIIUMAA AASTA ÕPETAJA 2025 | Lylian Lainoja: Hariduseksport on Hiiumaale oluline

Hiiumaa aasta õpetaja 2025 ja aasta kutseõpetaja Lylian Lainoja läheb uuele õppeaastale vastu rõõmsa ja energilise tundega hoolimata sellest, et tema viimane linnaaednike kursus...

5 tundi ago

POLITSEI

POLITSEI SEKKUS | Töötaja keeldus pärast töösuhte lõpetamist töölt lahkumast

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 38 erineva korrarikkumise teatega.

6 tundi ago

PÄÄSTE

PÄÄSTE | Päästjad eemaldasid teele kukkunud puu ja kustutasid lõkked

29. augustil kell 12.24 käisid päästjad eemaldamas Tempa külas sõiduteele kukkunud puud. Puu eemaldati ning liiklus sai segamatult jätkuda.

6 tundi ago