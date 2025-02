1. veebruari seisuga oli Hiiumaal 9805 elanikku, see tähendab, et kuu ajaga on elanike arv suurenenud 29 inimese võrra. Jaanuaris vormistas ennast Hiiumaa elanike registrisse 47 inimest, seevastu 13 inimest kirjutas end kuhugi mujale sisse.

