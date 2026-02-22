Alice Pistoni on 22aastane. Ta on pärit Põhja-Itaaliast, kus lõpetas jaanuaris ülikooli reklaami ja turunduse erialal. Mõned päevad pärast lõpuaktust istus ta lennukisse ja sõitis Eestisse. Kohe on täitumas tema esimene kuu vabatahtliku noorsootöötajana Hiiumaal, Pühalepa Vaba Aja Keskuses.
TEEMA
ELAMUSTE OTSINGUL | Itaallanna vabatahtlik poolaasta Hiiumaal algas teravate elamustega
Pühalepas teatakse nüüd, et kui Itaalias on keegi saanud nimeks Alice, ei hääldata seda mitte Älis, vaid Alitše. Ja et ketšupit ei tasu itaallastele pakkuda.
