EKSPERIMENT | Mis tunne on autoga külg ees jäärajal kihutada?

Reede pärastlõuna. Üle pika aja on temperatuur mõnusalt soe, kohati isegi üle nulli. Jalutan oma vankris magava tütrega Hausmalt otse Heltermaa maanteele viival vaiksel metsateel, mis on isegi lumeta nii kitsas, et kaks autot peavad teineteisest möödumiseks hoo maha võtma ja pisut teepervele sõitma. Praegu on tee ääristatud kõrgete lumevallidega, mis selle veelgi kitsamaks muudavad. Ootamatult läheneb mulle kurvist suurel kiirusel külg ees BMW. Mõistan, et koos me sellele teele ei mahu ja ma pole kindel, et juht oma auto piisavalt kiiresti kontrolli alla saab. Lükkan vankri teelt lumevalli ja hüppan ise järele. Kui auto meist möödunud, taob süda rinnus ehmatusest tohutul kiirusel.