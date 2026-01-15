Hanke eeldatav maksumus on 36 000 eurot ilma käibemaksuta lepinguaasta kohta. Lepingu pikendamisel ühe aasta võrra kokku 72 000 eurot ilma käibemaksuta. Kahel korral nurjus hange, sest esitatud hinnapakkumine ületas hanke eeldatavat maksumust.
EI EDENE | Koduta loomade varjupaigateenuse hange kahel korral nurjunud
Hiiumaa vald on alustanud juba kolmandat hanget leidmaks teenusepakkujat koduta loomade varjupaigateenuse osutamiseks. Seni on teenust osutanud Hiiumaa koduta loomade turvakodu, mis on saarel ainus teenusepakkuja ja nurjunud hangetel osalenu.
