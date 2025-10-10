EHTNE VANAEMA ÕUNAMOOS | Moos hapudest õuntest viib lapsepõlve

Hiidlaste sügislaadal maha peetud konkursil oli moose seinast seina: magusaid ja hapusid, eksootilisi ja koduseid. Enamustel oma väike knihv küljes. Kuid üks neist maitses nagu tavaline õunamoos. Selline, mida tegi vanaema ja mida võiks lusikaga kasvõi terve purgi järjest ära süüa.
