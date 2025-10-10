Jälgi meid
EHTNE VANAEMA ÕUNAMOOS | Moos hapudest õuntest viib lapsepõlve

Külli Pruul keedab õunamoosi hapudest õuntest, mida keegi ei söö ja teeb seda ilma retseptita. Ainult vanaema Ella näpunäidete järgi. Näpunäidete nõksuks on kõhutunne.

Avatar photo

Hiidlaste sügislaadal maha peetud konkursil oli moose seinast seina: magusaid ja hapusid, eksootilisi ja koduseid. Enamustel oma väike knihv küljes. Kuid üks neist maitses nagu tavaline õunamoos. Selline, mida tegi vanaema ja mida võiks lusikaga kasvõi terve purgi järjest ära süüa. 

