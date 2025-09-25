Jälgi meid
EHITUS ALGAS | Mahukas projekteerimine pidurdas Kõpu radari ehitust

Kõpu radarposti ehitus pidi algselt hakkama juulist, kuid tööd läksid lahti alles 15. septembril.

Kõpu radarposti eskiis. | Erakogu

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) lääne portfellijuht Steven Linkov ütles, et Kõpu radarposti ehitustööde algus viibis, sest tehniliselt keerukama ehitusprojekti projekteerimine võttis planeeritust veidi kauem aega. Ehitustööd peaks sellegipoolest lõppema järgmise aasta mai lõpuks. 

VALIMISJÜTUD | Isamaa peab oluliseks koostööd ja läbipaistvust. Stuudios Henrik Normann ja Annely Veevo.

Isamaa plaane kohalikeks valimisteks käisid Hiiu Lehele tutvustamas Henrik Normann ja Annely Veevo. Tegemist on sisuturundusliku valimissaatega.

1 tund ago

KALAPÄEVAD | Hiiumaal on täna lestapäev

Täna peeti üle Hiiumaa koolides ja lasteaedades kalapäeva, mis oli seekord pühendatud lestakalale. Kõigis haridusasutustes pakuti lõunasöögiks lesta.

2 tundi ago

SAARLASED HIIUMAAL | Üks mänd, kaks kadaged ja möned kivid

Kuressaarest startivas bussis tõuseb nii mõnigi käsi, kui reisisaatja küsib, kas on üldse keegi, kes pole varem Hiiumaal käinud. Siis tuleb minna.

5 tundi ago

GALERII | Maria Eller võitis naisjuunioride meistritiitli

Orienteerumisjooksu juunioride ja noortekoondisesse kuuluvad Maria Eller ja Mia Esta andsid koduõuele toodud Eesti meistrivõistlustel oma parima.

6 tundi ago