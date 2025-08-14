EESTI JUURED | Koogel-moogel hoiab elus Ungern-Sternbergide mälestust

Neljapäeva pärastlõunal otse praamilt Suuremõisa lossi juurde sõitnud bussitäie saksa turistide juures ei ole esmapilgul midagi iseäralikku, kui midagi, siis grupi suur vanuseline ulatus – silma järgi seitsmest seitsmekümneni, lisaks üks koer tavapärasema pensionäride koosseisu asemel.