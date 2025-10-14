Jälgi meid
UUDISED

EDUKAS KATSEAEG | Kärdla raamatukogu jääb avatuks ööpäevaringselt

Kärdla Linnaraamatukogu teatas, et edaspidi jääb raamatukogu avatuks ööpäevaringselt.
Avatar photo
Kärdla kultuurimaja teisel korrusel asub Kärdla raamatukogu. | Kätlin Rist

Kärdla raamatukogu lugejad on soovinud, et raamatukogu võiks olla avatud ööpäev läbi. Varem oli alates 16. aastastel registreeritud lugejatel võimalik siseneda raamatukokku ID-kaardiga vaid teatud aegadel, kui neile oli antud vastav õigus. Tulles vastu lugejate soovile, võimaldas raamatukogu 1. maist kuni 1. oktoobrini kasutada Kärdla raamatukogu teenuseid ööpäev läbi, sõltumata nädalavahetustest ja riiklikest pühadest.

