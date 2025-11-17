EDU VÕTI | Hiiumaa turismi viib eduni naabersaarte enda külge liitmine

Möödunud suvel oli võimalus külastada üle lahe Turu saarestikku. Tõsi küll, vaid väikest osa sellest, kuna Turu saarestikus on kokku hoomamatu kogus saari, üle 20 000. Minu külastus piirdus Turu saarestiku ringtee (Turu Archipelago trail) külastusega. See koondab enda alla hulga suuremaid saari, mis on omavahel praamidega ühendatud. Nende vahel saab jalgsi, jalgratta või autoga reisida. Praamiühendus on tihe ja enamasti tasuta. Turu saarestiku tee on hea näide – on loodud teekond, mida külastaja saab läbida, selle ääres on olemas kõik vajalikud teenused, majutused ja huvitavad kohad.