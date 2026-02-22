Mida tähendab teie jaoks iseseisev Eesti?
ELU
EAKATE TARKUS | Hinges on ikkagi see tunne, et on ikka tähtis päev küll
Eesti iseseisvuspäeva valguses meenutasid Hellamaa Perekeskusesse kokku tulnud eakad Eha Kivi, Tiiu Vannas, Milvi Lüll, Evi Paeorg ja Pühalepa osavallakogu esimees Andres Onemar lugusid ajast, mil tuli karta ja vaikida, ning ajast, kui sai taas sinimustvalge lipu heisata ja oma mõtteid vabalt välja öelda.
Veel lugemist:
ULGUHIIDLANE
Kadri Tasa ütleb alati rind kummis, et on Hiiumaalt. Eriti tähtis on seda tema sõnul teatada suure uhkusega teistes tugeva identiteediga kohtades, näiteks Saaremaal...
TEEMA
Pühalepas teatakse nüüd, et kui Itaalias on keegi saanud nimeks Alice, ei hääldata seda mitte Älis, vaid Alitše. Ja et ketšupit ei tasu itaallastele...
GALERIID
Hiiumaa Gümnaasium pühendas oma loodud etenduse "Minu inimesed“ Eesti Vabariigi 108. aastapäevale.
UUDISED
Kutseline kalur Marko Mänd on tänu külmale talvele tekkinud võimalusele võtnud enda südameasjaks mandri ja Hiiumaa vahelise jäätee rajamise.