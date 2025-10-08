DIGILEHT | Hiiu Leht 9. oktoobril

Hiiu Leht 9. oktoobril
- Arvamus | Hiiumaa vajab peremeest ja Kärdla linnapead!
- Arvamus | Hiiumaa prügihinna tõus – kas tõesti halb juhus või ohtlik muster?
- Arvamus | Kuidas kulutada tervishoiuteenustele vähem hiidlaste jalavaeva
- Uudis | Mamma Mia on müügis 490 000 euro eest
- Uudis | Karu üllatas jahimehi ja murdis noore põdra
- Uudis | Jahe suvi ja majandusmured kahandasid külastatavust
- Uudis | Presidendile kingiti Hiiu Pagari Bruno leib
- Uudis | Aivar Viidik pöördus korruptsioonikahtlusega politseisse
- Sport | Anni Kingsepp püstitas Hiiu naiste uue poolmaratoni rekordi
- Politsei | Reidil kontrolliti kergliiklejate ohutust ja kiivri kandmist
- Persoon | Enn Johannese kolm ametit – kunstnik, galerist ja koduhoidja
- Kiri laidudelt | Sõmeril ja Liial on väga lihtne olla õnnelik
- Reportaaž | Tule ja jää maa – Island oma täies hiilguses
- Ajalugu | Kümmekond aastat Hiiumaa oma mineraalvett “Kärdla” – kraatrist klaasi
- Tervis | Seljavalu saab seljatada
- Toit | Moos hapudest õuntest viib lapsepõlve
- 25 aastat tagasi | Purjus mees tungis koolidiskole