DIGILEHT | Hiiu Leht 9. oktoobril

Hiiu Leht 9. oktoobril
  • Arvamus | Hiiumaa vajab peremeest ja Kärdla linnapead!
  • Arvamus | Hiiumaa prügihinna tõus – kas tõesti halb juhus või ohtlik muster?
  • Arvamus | Kuidas kulutada tervishoiuteenustele vähem hiidlaste jalavaeva
  • Uudis | Mamma Mia on müügis 490 000 euro eest
  • Uudis | Karu üllatas jahimehi ja murdis noore põdra
  • Uudis | Jahe suvi ja majandusmured kahandasid külastatavust
  • Uudis | Presidendile kingiti Hiiu Pagari Bruno leib
  • Uudis | Aivar Viidik pöördus korruptsioonikahtlusega politseisse
  • Sport | Anni Kingsepp püstitas Hiiu naiste uue poolmaratoni rekordi
  • Politsei | Reidil kontrolliti kergliiklejate ohutust ja kiivri kandmist
  • Persoon | Enn Johannese kolm ametit – kunstnik, galerist ja koduhoidja
  • Kiri laidudelt | Sõmeril ja Liial on väga lihtne olla õnnelik
  • Reportaaž | Tule ja jää maa – Island oma täies hiilguses
  • Ajalugu | Kümmekond aastat Hiiumaa oma mineraalvett “Kärdla” – kraatrist klaasi
  • Tervis | Seljavalu saab seljatada
  • Toit | Moos hapudest õuntest viib lapsepõlve
  • 25 aastat tagasi | Purjus mees tungis koolidiskole

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 9.10.2025 (43)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

SPORT

SELGUSID MEISTRID | Rattanädalavahetus tõi saarele sportliku sumina

Hiiumaa Rattanädalavahetus tõi 3.- 4. oktoobril Emmastesse ja Palukülla kokku enam kui 80 rattahuvilist üle Eesti, et lõpetada hooaeg sportlikus ja meeleolukas võtmes. Rattanädalavahetusel...

AHTO ILMAJUTUD

ILMATEADE | Pühapäeval võib tulla lund

Eeloleva nädala-aja ilm näitab pigem jahenemise tendentsi. Ilm läheb tuuliseks ja on tõenäoline, et näeb ka esimese tahke saju ära.

UUDISED

VÄÄRT KINNISTU | Mamma Mia on müügis 490 000 euro eest

Kärdla kesklinnas asuv tuntud pitsarestoran ja majutuskoht Mamma Mia on müügis. Omaniku sõnul on müügipõhjuseid mitu.

