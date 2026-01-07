DIGILEHT | Hiiu Leht 8. jaanuaril

Hiiu Leht 8. jaanuaril
- Juhtkiri | Aitamise soov viib edasi
- Arvamus | Saar vajab koole ja tuletorne
- Arvamus | Kellele on vaja öist Kärdla valgustamist?
- Arvamus | 9797 elanikku – kas väike kasv on suur asi?
- Tänavaküsitlus | Kas oleksite praamipileti hinnatõusu poolt, kui saaks reise juurde?
- Uudis | Tormi sümboliks saanud Kärdla kortermaja sai ajutise katuse
- Uudis | Kärdla lennujaama reisijate arv kukkus kivina
- Uudis | Rahvariiete näitus on Muuseumiroti nominent
- Uudis | Hiiumaa koolijuhiks soovib seitse inimest
- Uudis | Ajakiri MO Saared otsib saarestaari
- Uudis | Elanike arv kasvas 19 inimese võrra
- Uudis | Vallavalitsus korraldas töö ümber
- Uudis | Päike paistis 1892 tundi, detsember oli erakordselt soe
- Politsei | Kokkupõrke tagajärjel paiskus auto kraavi
- Naiskodukaitse 100 | Saja-aastasel naiskodukaitsel energiat jagub
- Persoon | Treener Mario Degtjov: Päeva lõpuks pead ise mõtlema, millega sa rahul oled
- Ulguhiidlane | Kliiniline psühholoog Harriet Sammal on pöördumatu optimist
- Teema | Koolikiusamine muutub aina hullemaks
- Teema | Invarust leiab tuge iga mure jaoks
- Tuletornide aasta | Hee-yew-maw tuletorniring pani aluse saare turismimarsruutidele
- Kasulik teada | Plekk ei ole vaenlane
- 25 aastat tagasi | Hiidlased hakkavad rakette ehitama