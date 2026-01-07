Jälgi meid
DIGILEHT | Hiiu Leht 8. jaanuaril

Avatar photo
Hiiu Leht 8. jaanuaril
  • Juhtkiri | Aitamise soov viib edasi
  • Arvamus | Saar vajab koole ja tuletorne
  • Arvamus | Kellele on vaja öist Kärdla valgustamist?
  • Arvamus | 9797 elanikku – kas väike kasv on suur asi?
  • Tänavaküsitlus | Kas oleksite praamipileti hinnatõusu poolt, kui saaks reise juurde?
  • Uudis | Tormi sümboliks saanud Kärdla kortermaja sai ajutise katuse
  • Uudis | Kärdla lennujaama reisijate arv kukkus kivina
  • Uudis | Rahvariiete näitus on Muuseumiroti nominent
  • Uudis | Hiiumaa koolijuhiks soovib seitse inimest
  • Uudis | Ajakiri MO Saared otsib saarestaari
  • Uudis | Elanike arv kasvas 19 inimese võrra
  • Uudis | Vallavalitsus korraldas töö ümber
  • Uudis | Päike paistis 1892 tundi, detsember oli erakordselt soe
  • Politsei | Kokkupõrke tagajärjel paiskus auto kraavi
  • Naiskodukaitse 100 | Saja-aastasel naiskodukaitsel energiat jagub
  • Persoon | Treener Mario Degtjov: Päeva lõpuks pead ise mõtlema, millega sa rahul oled
  • Ulguhiidlane | Kliiniline psühholoog Harriet Sammal on pöördumatu optimist
  • Teema | Koolikiusamine muutub aina hullemaks
  • Teema | Invarust leiab tuge iga mure jaoks
  • Tuletornide aasta | Hee-yew-maw tuletorniring pani aluse saare turismimarsruutidele
  • Kasulik teada | Plekk ei ole vaenlane
  • 25 aastat tagasi | Hiidlased hakkavad rakette ehitama

