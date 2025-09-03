DIGILEHT | Hiiu Leht 4. septembril

Hiiu Leht 4. septembril
- Arvamus | Suuremõisast sai haridust s*taks!
- Arvamus | Hiiumaa on eluruumina Eesti parim
- Tänavaküsitlus | Mis on lemmikmoos ja kas teete ka ise? Kas plaanite osaleda ka Hiiumaa parima moosi otsinguil?
- Uudis | Vana foto lahendas tuletorni müsteeriumi
- Uudis | Eesti kõige nunnum elektrituulik äratati ellu
- Uudis | Kõpu salapärased hirved uhkeldavad võimsate sarvedega
- Uudis | Terav sõnavahetus päädis haridusministri lubadusega Hiiumaad külastada
- Uudis | Vabadussõja mälestusmärk tõsteti oma kohale
- Piltuudis | Kärdla kool alustas juubeliaastat
- Politsei | Töötaja keeldus töökohalt lahkumast
- Sport | Triatlon õnnestus raskuste kiuste
- Sport | Jorgen Kuivonen purjetas end Eesti meistriks
- Tere kool | Aasta õpetaja Lylian Lainoja: Elu läheb edasi
- Ulguhiidlane | Birjo muinasjutumaa Tartus, mis kasvas kutsumuseks
- Kodu lugu | Hiiumaa kaunis kodus on nautimist sama palju kui hoolimist
- Tervis | Kuidas me aiast puugiparadiisi avastasime ja sellest (peaaegu) lahti saime
- Lapsesuu | Esimesele klassile on kõik lihtne
- 25 aastat tagasi | Opositsiooni arvates on ujula ehitamine vale