DIGILEHT | Hiiu Leht 4. septembril

Hiiu Leht 4. septembril
  • Arvamus | Suuremõisast sai haridust s*taks!
  • Arvamus | Hiiumaa on eluruumina Eesti parim
  • Tänavaküsitlus | Mis on lemmikmoos ja kas teete ka ise? Kas plaanite osaleda ka Hiiumaa parima moosi otsinguil?
  • Uudis | Vana foto lahendas tuletorni müsteeriumi
  • Uudis | Eesti kõige nunnum elektrituulik äratati ellu
  • Uudis | Kõpu salapärased hirved uhkeldavad võimsate sarvedega
  • Uudis | Terav sõnavahetus päädis haridusministri lubadusega Hiiumaad külastada
  • Uudis | Vabadussõja mälestusmärk tõsteti oma kohale
  • Piltuudis | Kärdla kool alustas juubeliaastat
  • Politsei | Töötaja keeldus töökohalt lahkumast
  • Sport | Triatlon õnnestus raskuste kiuste
  • Sport | Jorgen Kuivonen purjetas end Eesti meistriks
  • Tere kool | Aasta õpetaja Lylian Lainoja: Elu läheb edasi
  • Ulguhiidlane | Birjo muinasjutumaa Tartus, mis kasvas kutsumuseks
  • Kodu lugu | Hiiumaa kaunis kodus on nautimist sama palju kui hoolimist
  • Tervis | Kuidas me aiast puugiparadiisi avastasime ja sellest (peaaegu) lahti saime
  • Lapsesuu | Esimesele klassile on kõik lihtne
  • 25 aastat tagasi | Opositsiooni arvates on ujula ehitamine vale

UUDISED

TERVISEAMET | Hiiumaal on laste vaktsineerimisega hõlmatus aastaga oluliselt paranenud, kuid nakkushaiguste oht püsib

„Me oleme siin Hiiumaal laste vaktsineerimisega päris tublid,” ütles Kärdla Kooli kooliõde Riina Hanikat. Hiiu maakonnas on 8-aastaste seas hõlmatus Eesti kõrgeim ehk 90%,...

11 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Reedel tuleb kuni 25 kraadi sooja

Järgmise nädala aja ilm on tavapärasest taaskord soojem ning meenutab suisa suviseid ilmu. Tõenäoliselt aga päris kuivalt läbi ei saa.

11 tundi ago

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 04.09.2025 (38)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loositakse välja ühe kuu Hiiu Lehe tasuta tellimus.

11 tundi ago

GALERIID

GALERII | Luidja triatlon õnnestus raskuste kiuste

Kõrgessaare Vaba Aja Keskus ja Hiiumaale kolinud Hardi Raiend panid seljad kokku ja taastasid pika ja väärika ajalooga Hiiumaal peetud triatloni, millest ilma tõttu...

12 tundi ago