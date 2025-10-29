DIGILEHT | Hiiu Leht 30. oktoobril

Hiiu Leht 30. oktoobril
- Arvamus | Kellele on tarvis hiiu nalja mõistmise salvi?
- Arvamus | Et hing oleks rahul
- Tänavaküsitlus | Kui ebausklik sa oled?
- Uudis | Viscosas saeti tagasitee läbi
- Uudis | Jaan Alliksoo õde Aet viib Eiffeli kogupere seiklusparki edasi
- Uudis | Toivo Tänavsuu raamatus on koht ka Hiiumaa Haiglal
- Uudis | Parvlaevaliinidel muutuvad soodustuse taotlemise tingimused
- Uudis | Hiiumaa uus vallasekretär on Valmond Mikli
- Uudis | Riik ei taasta hindu suursaarte lennuliinidel
- Uudis | Valla valitsemist jätkab senine koalitsioon
- Politsei | Kurvis juhitavuse kaotanud juht sõitis vastu teemärgist
- Kultuur | Mihklis tegutsevad Külmking ja Kotumees
- Sport | Jahtklubi Dago lõpetas 49. purjetamishooaja
- Persoon | Inna Lepik võtab ronimist kui palverännakut või meditatsiooni
- Kiri Nabe saarelt | Tuntud ja tundmatu saar
- Reisikiri | Christiansø – saar, mis kuulub Taani riigile
- Teema | Halloween on Hiiumaal nagu võõrliik
- Rahvariideaasta | Paguluses loodud Pühalepa rahvariided jõudsid kolm põlvkonda hiljem kodumaale
- 25 aastat tagasi | 400 tonni soola on Hiiumaale paras ports
- Oktoober pildis