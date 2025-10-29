Jälgi meid
DIGILEHT | Hiiu Leht 30. oktoobril

Hiiu Leht 30. oktoobril
  • Arvamus | Kellele on tarvis hiiu nalja mõistmise salvi?
  • Arvamus | Et hing oleks rahul
  • Tänavaküsitlus | Kui ebausklik sa oled?
  • Uudis | Viscosas saeti tagasitee läbi
  • Uudis | Jaan Alliksoo õde Aet viib Eiffeli kogupere seiklusparki edasi
  • Uudis | Toivo Tänavsuu raamatus on koht ka Hiiumaa Haiglal
  • Uudis | Parvlaevaliinidel muutuvad soodustuse taotlemise tingimused
  • Uudis | Hiiumaa uus vallasekretär on Valmond Mikli
  • Uudis | Riik ei taasta hindu suursaarte lennuliinidel
  • Uudis | Valla valitsemist jätkab senine koalitsioon
  • Politsei | Kurvis juhitavuse kaotanud juht sõitis vastu teemärgist
  • Kultuur | Mihklis tegutsevad Külmking ja Kotumees
  • Sport | Jahtklubi Dago lõpetas 49. purjetamishooaja
  • Persoon | Inna Lepik võtab ronimist kui palverännakut või meditatsiooni
  • Kiri Nabe saarelt | Tuntud ja tundmatu saar
  • Reisikiri | Christiansø – saar, mis kuulub Taani riigile
  • Teema | Halloween on Hiiumaal nagu võõrliik
  • Rahvariideaasta | Paguluses loodud Pühalepa rahvariided jõudsid kolm põlvkonda hiljem kodumaale
  • 25 aastat tagasi | 400 tonni soola on Hiiumaale paras ports
  • Oktoober pildis

