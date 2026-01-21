Jälgi meid
DIGILEHT | Hiiu Leht 22. jaanuaril

Avatar photo
Hiiu Leht 22. jaanuaril
  • Juhtkiri | Murrangute aeg
  • Arvamus | Sõjahirmu suured silmad
  • Arvamus | Hiiumaa Kultuurikeskus – sajandi võimalus. Kus, mida ja kuidas?
  • Tänavaküsitlus | Kuidas ennast karastad?
  • Uudis | Ministeerium tahab saare kährikutest puhtaks teha
  • Uudis | Aasta teo nominent on Käina huvi- ja kultuurikeskus
  • Uudis | Hiiumaa sadamad tõstab ajale jalgu jäänud tasusid
  • Uudis | Osavallakogud said uued koosseisud
  • Uudis | Kõrgessaare park arvati looduskaitse alt välja
  • Uudis | Elektrilevi uurib hiidlaste huvisid
  • Uudis | Mustlaspood võtab palju ette
  • Politsei | Mamma Mia restorani murti sisse
  • Sport | Viiene kardiäss Keili Kaibald oli kõigist kiireim
  • Sport | Jorgen Kuivonen sai etapivõidu ja valmistub tiitlivõistlusteks
  • Sport | Maadlus on taas kanda kinnitamas
  • Sport | Paluküla kutsub suusatama
  • Sport | Suusaorienteerumise hooaega alustati mandril medalitega
  • Kultuur | Salinõmme lugu sai juubeliks kaante vahele
  • Kultuur | Maalikunstnik Ants Viidalepa looming pakkus üllatuse
  • Persoon | Maris Nõmmik-Kärtner seab õppija kooli keskmesse
  • Kiri Separahult | Merikapsa ja lindude maalapike
  • Tervis | Käreda külmaga jääauku: tervistav tegevus või hullus?
  • Toit | Praadit kardul mekib köikidele
  • Ajalugu | Kui vana on Vanajõe org?
  • 25 aastat tagasi | Kodus vangis

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 22.01.2026 (57)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

2 tundi ago

SPORT

MEISTER | Viiene kardiäss Keili Kaibald oli kõigist kiireim

Kui Tallinnas toimunud Eesti Autospordi Liidu galal kutsuti lavale Raket A-klassi Eesti meister, astus poodiumile viieaastane hiidlane Keili Kaibald, kel hüüdnimeks “Kõndiv kiiver”. Rahvast...

2 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Hiiumaale jõuab arktiline külm

Ilmarindel olulisi muutusi tulemas ei ole ja jätkub südatalvine ilm. Nädalavahetuseks jõuab idakaarest arktilist külma ning ilm muutub isegi külmemaks.

4 tundi ago

ARVAMUS

JULGEOLEKUEKSPERT | Meelis Oidsalu: kes hoiab saari, piirab mereliiklust

Möödunud aasta septembris tegid Rootsi ja Poola kaitsevägi koos midagi, mida nad varem polnud teinud: viidi läbi Gotlandi saare kaitse lühikese etteteatamisega õppus Gotland...

6 tundi ago

