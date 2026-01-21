DIGILEHT | Hiiu Leht 22. jaanuaril

Hiiu Leht 22. jaanuaril
- Juhtkiri | Murrangute aeg
- Arvamus | Sõjahirmu suured silmad
- Arvamus | Hiiumaa Kultuurikeskus – sajandi võimalus. Kus, mida ja kuidas?
- Tänavaküsitlus | Kuidas ennast karastad?
- Uudis | Ministeerium tahab saare kährikutest puhtaks teha
- Uudis | Aasta teo nominent on Käina huvi- ja kultuurikeskus
- Uudis | Hiiumaa sadamad tõstab ajale jalgu jäänud tasusid
- Uudis | Osavallakogud said uued koosseisud
- Uudis | Kõrgessaare park arvati looduskaitse alt välja
- Uudis | Elektrilevi uurib hiidlaste huvisid
- Uudis | Mustlaspood võtab palju ette
- Politsei | Mamma Mia restorani murti sisse
- Sport | Viiene kardiäss Keili Kaibald oli kõigist kiireim
- Sport | Jorgen Kuivonen sai etapivõidu ja valmistub tiitlivõistlusteks
- Sport | Maadlus on taas kanda kinnitamas
- Sport | Paluküla kutsub suusatama
- Sport | Suusaorienteerumise hooaega alustati mandril medalitega
- Kultuur | Salinõmme lugu sai juubeliks kaante vahele
- Kultuur | Maalikunstnik Ants Viidalepa looming pakkus üllatuse
- Persoon | Maris Nõmmik-Kärtner seab õppija kooli keskmesse
- Kiri Separahult | Merikapsa ja lindude maalapike
- Tervis | Käreda külmaga jääauku: tervistav tegevus või hullus?
- Toit | Praadit kardul mekib köikidele
- Ajalugu | Kui vana on Vanajõe org?
- 25 aastat tagasi | Kodus vangis