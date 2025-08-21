Jälgi meid
DIGILEHT | Hiiu Leht 22. augustil

Hiiu Leht 22. augustil

  • Arvamus | Kempsukultuur ehk kuidas kõike mõista

  • Arvamus | Maamaksu otsused – mõistlikkus, võimalused ja kaudne mõju

  • Juhtkiri | Ministeeriumi uued nõksud

  • Tänavaküsitlus | Kas sellist Eestit me tahtsime?

  • Vastukaja | Gümnaasiumi ajalooline kontekst ja roll kogukonnas

  • Uudis | Populaarsed autokleepsud ühendavad hiidlasi

  • Uudis | Hiiumaal pole enam ühtegi kodusiga

  • Uudis | Ristna rannas autoga kihutanud poolakad jäid merre kinni

  • Uudis | Ministeerium liigub koolide liitmisega edasi

  • Uudis | Teraviljakasvataja hindab tänavust saaki heaks

  • Uudis | Algas Ristna ilmajaama hoone lammutamine

  • Sport | Nimi piiras – Hiiumaa jooksugrupist sai Team Hiiumaa

  • Sport | Hiiumaa avamerepurjetajad tõid MM-lt hõbeda ja pronksi

  • Sport | Selgusid noorte meistrid tennises

  • Sport | Jaan Rebel tuli rannavõrkpallis Eesti meistriks

  • Sport | Reinhard Rannu võitis poksis Eesti meistrit

  • Persoon | Tõnu Õnnepalu Hiiu Lehe kohvikus: Kohvik on kirjanikule vaatlemise koht

  • Kuidas ma siia sattusin? | Isa Sakarias võib Hiiumaal ka lihtsalt aknast välja vahtida

  • Reportaaž | Küsimus Reigis: Kas Hiiumaal oli leitud või kaotatud paradiis?

  • Kultuur | Kassari moorid käisid Kuhjaveres teatrit tegemas

  • Kultuur | Kassaris avati Laisma tammi infotahvel

  • Kultuur | Karmen Telvik vaatab värske singliga suvele järele

  • Teema | Orhideed meenutavat põld-härgheina niite näeb Eestis vaid läänesaartel

  • Ajalugu | 25 aastat tagasi

  • Kuhu minna | Tõeline saunafännide kokkutulek tuleb taas

