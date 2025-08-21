DIGILEHT | Hiiu Leht 22. augustil

Hiiu Leht 22. augustil
-
Arvamus | Kempsukultuur ehk kuidas kõike mõista
-
Arvamus | Maamaksu otsused – mõistlikkus, võimalused ja kaudne mõju
-
Juhtkiri | Ministeeriumi uued nõksud
-
Tänavaküsitlus | Kas sellist Eestit me tahtsime?
-
Vastukaja | Gümnaasiumi ajalooline kontekst ja roll kogukonnas
-
Uudis | Populaarsed autokleepsud ühendavad hiidlasi
-
Uudis | Hiiumaal pole enam ühtegi kodusiga
-
Uudis | Ristna rannas autoga kihutanud poolakad jäid merre kinni
-
Uudis | Ministeerium liigub koolide liitmisega edasi
-
Uudis | Teraviljakasvataja hindab tänavust saaki heaks
-
Uudis | Algas Ristna ilmajaama hoone lammutamine
-
Sport | Nimi piiras – Hiiumaa jooksugrupist sai Team Hiiumaa
-
Sport | Hiiumaa avamerepurjetajad tõid MM-lt hõbeda ja pronksi
-
Sport | Selgusid noorte meistrid tennises
-
Sport | Jaan Rebel tuli rannavõrkpallis Eesti meistriks
-
Sport | Reinhard Rannu võitis poksis Eesti meistrit
-
Persoon | Tõnu Õnnepalu Hiiu Lehe kohvikus: Kohvik on kirjanikule vaatlemise koht
-
Kuidas ma siia sattusin? | Isa Sakarias võib Hiiumaal ka lihtsalt aknast välja vahtida
-
Reportaaž | Küsimus Reigis: Kas Hiiumaal oli leitud või kaotatud paradiis?
-
Kultuur | Kassari moorid käisid Kuhjaveres teatrit tegemas
-
Kultuur | Kassaris avati Laisma tammi infotahvel
-
Kultuur | Karmen Telvik vaatab värske singliga suvele järele
-
Teema | Orhideed meenutavat põld-härgheina niite näeb Eestis vaid läänesaartel
-
Ajalugu | 25 aastat tagasi
-
Kuhu minna | Tõeline saunafännide kokkutulek tuleb taas