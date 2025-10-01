Jälgi meid

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 2. oktoobril

Avatar photo
Hiiu Leht 2. oktoobril
  • Arvamus | Tugev kogukond, parem Hiiumaa
  • Arvamus | Üheskoos edasi!
  • Tänavaküsitlus | Kuidas suhtud taaskasutusse?
  • Uudis | Huviharidus läheb nüüdsest igapäevase õppetööna arvesse
  • Uudis | Hiidlased näitasid valmisolekut oma saart kaitsta
  • Uudis | Vähene sünnitajate arv paneb sünnitusabi Hiiumaal löögi alla
  • Kultuur | Sõjaaja paadipõgenike lood ulatuvad tänapäeva
  • Kultuur | 195-aastase Kärdla Kooli tänased tegemised
  • Sport | Hiiumaa esimesel liikumisseminaril osales enam kui 600 inimest
  • Sport | Koduse rahvaralli eel juhivad 4WD arvestust Pruul ja Tikka
  • Sport | Orienteerumisneljapäevakud olid taas populaarsed
  • Persoon | 3000 küsimust hiljem – kes on Jan Ignahhin?
  • Sattumise lugu | Saarlanna Meren kohandab ennast Hiiumaaga
  • Reportaaž | Evakueerimist tuleb harjutada, mitte pauku oodata
  • Toit | Seenematk Itaalia kööki
  • Amet | Tehnoülevaataja amet nagu hambaarstil: “Palju maksab ja mitu korda peab käima?”
  • Lapsesuu | Mul on väga halb käekiri, aga õpetaja ikka paneb mulle viie
  • 25 aastat tagasi | Suitsuots on pikem mehest

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

KULTUUR

Rainer Jancis toob Kärdlasse rahvusvahelise kontserdi ja õpitoa

Laupäeval astub  Kärdla kirikus publiku ette kitarrist ja Kärdla muusikakooli õpetaja Rainer Jancis, kes esitleb oma uut albumit „Continuum“ (U-Duur 2025). 

2 tundi ago

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 2.10.2025 (42)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

4 tundi ago

UUDISED

TUME TULEVIK | Vähene sünnitajate arv paneb sünnitusabi Hiiumaal löögi alla

Hiiumaa haigla nõukogu arutas viimasel koosolekul Hiiumaa haiglas plaanilise sünnitusabi pakkumise teemat ja kuigi selle lõpetamise otsust pole tehtud, ei paista tulevik kuigi roosiline.

4 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

ILMATEADE | Sügis jätkub vihma ja tuulega

Ilm jätkub järgnevad nädal aega pigem sügisesel lainel. Vastukaaluks viimase aja kuivemale ilmale tuleb eelseisval nädalal ka sademeid ja tuult.

4 tundi ago