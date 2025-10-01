DIGILEHT | Hiiu Leht 2. oktoobril

Hiiu Leht 2. oktoobril
- Arvamus | Tugev kogukond, parem Hiiumaa
- Arvamus | Üheskoos edasi!
- Tänavaküsitlus | Kuidas suhtud taaskasutusse?
- Uudis | Huviharidus läheb nüüdsest igapäevase õppetööna arvesse
- Uudis | Hiidlased näitasid valmisolekut oma saart kaitsta
- Uudis | Vähene sünnitajate arv paneb sünnitusabi Hiiumaal löögi alla
- Kultuur | Sõjaaja paadipõgenike lood ulatuvad tänapäeva
- Kultuur | 195-aastase Kärdla Kooli tänased tegemised
- Sport | Hiiumaa esimesel liikumisseminaril osales enam kui 600 inimest
- Sport | Koduse rahvaralli eel juhivad 4WD arvestust Pruul ja Tikka
- Sport | Orienteerumisneljapäevakud olid taas populaarsed
- Persoon | 3000 küsimust hiljem – kes on Jan Ignahhin?
- Sattumise lugu | Saarlanna Meren kohandab ennast Hiiumaaga
- Reportaaž | Evakueerimist tuleb harjutada, mitte pauku oodata
- Toit | Seenematk Itaalia kööki
- Amet | Tehnoülevaataja amet nagu hambaarstil: “Palju maksab ja mitu korda peab käima?”
- Lapsesuu | Mul on väga halb käekiri, aga õpetaja ikka paneb mulle viie
- 25 aastat tagasi | Suitsuots on pikem mehest