DIGILEHT | Hiiu Leht 19. veebruaril

24. veebruar on Eesti Vabariigi aastapäev. Heisatakse lipud! Järgmine Hiiu Leht ilmub 27. veebruaril.

Hiiu Leht 19. veebruaril
  • Juhtkiri | Äratundmisrõõm
  • Arvamus | Vastutustundlikud eelarvevalikud Hiiumaa tuleviku nimel
  • Arvamus | Eesti suurim kommunikatsioonitegu sündis 120 tuhande euroga ja kogemata
  • Repliik | Lennuk ja buss täiendavad teineteist, mitte ei konkureeri
  • Tänavaküsitlus | Kuidas tähistad Eesti sünnipäeva?
  • Piltuudis | President Alar Karis andis üle teenetemärgid
  • Uudis | Koduta loomadele varjupaiga leidmine õnnestus alles kolmandal katsel
  • Uudis | Viscosa Kultuuritehase uus hotell saab nimeks 4Sterni
  • Uudis | Hiiumaal sündis jaanuaris neli last
  • Uudis | Riigiteedesse investeeritakse tänavu üle poole miljoni euro
  • Uudis | Hiiumaa riigikool otsib nime
  • Uudis | Jäätee-lugu levib kulutulena üle ilma
  • Uudis | Saarnaki laid jääb külastajatele avatuks
  • Uudis | Kalana sadam äratas Helsingi messil huvi
  • Teema | Itaallanna vabatahtlik poolaasta Hiiumaal algas teravate elamustega
  • Sport | Eveli Saue hoiab loomulikult pilgu olümpial
  • Sport | Hiidlased võitsid korvpallis Riias leedukaid ja norrakaid
  • Persoon | Malevkonna pealikku juhtis tagasi kodutunne
  • Ulguhiidlane | Isemoodi isehakanud hiidlane Kadri
  • Külalugu | Reigi külas asus Hiiumaa esimene diskoteek
  • Intervjuu | Suguvõsauurija Patrick Rang: Hiidlased on keskmisest uudishimulikumad
  • Elu | Hinges on ikkagi see tunne, et on ikka tähtis päev küll
  • Toit | Julge katsetada uusi maitseid
  • 25 aastat tagasi | Esimene lift Hiiumaal

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 19.02.2026 (61)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

3 tundi ago

