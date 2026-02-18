DIGILEHT | Hiiu Leht 19. veebruaril

Hiiu Leht 19. veebruaril
- Juhtkiri | Äratundmisrõõm
- Arvamus | Vastutustundlikud eelarvevalikud Hiiumaa tuleviku nimel
- Arvamus | Eesti suurim kommunikatsioonitegu sündis 120 tuhande euroga ja kogemata
- Repliik | Lennuk ja buss täiendavad teineteist, mitte ei konkureeri
- Tänavaküsitlus | Kuidas tähistad Eesti sünnipäeva?
- Piltuudis | President Alar Karis andis üle teenetemärgid
- Uudis | Koduta loomadele varjupaiga leidmine õnnestus alles kolmandal katsel
- Uudis | Viscosa Kultuuritehase uus hotell saab nimeks 4Sterni
- Uudis | Hiiumaal sündis jaanuaris neli last
- Uudis | Riigiteedesse investeeritakse tänavu üle poole miljoni euro
- Uudis | Hiiumaa riigikool otsib nime
- Uudis | Jäätee-lugu levib kulutulena üle ilma
- Uudis | Saarnaki laid jääb külastajatele avatuks
- Uudis | Kalana sadam äratas Helsingi messil huvi
- Teema | Itaallanna vabatahtlik poolaasta Hiiumaal algas teravate elamustega
- Sport | Eveli Saue hoiab loomulikult pilgu olümpial
- Sport | Hiidlased võitsid korvpallis Riias leedukaid ja norrakaid
- Persoon | Malevkonna pealikku juhtis tagasi kodutunne
- Ulguhiidlane | Isemoodi isehakanud hiidlane Kadri
- Külalugu | Reigi külas asus Hiiumaa esimene diskoteek
- Intervjuu | Suguvõsauurija Patrick Rang: Hiidlased on keskmisest uudishimulikumad
- Elu | Hinges on ikkagi see tunne, et on ikka tähtis päev küll
- Toit | Julge katsetada uusi maitseid
- 25 aastat tagasi | Esimene lift Hiiumaal