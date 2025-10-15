Jälgi meid
DIGILEHT | Hiiu Leht 16. oktoobril

Hiiu Leht 16. oktoobril
  • Arvamus | Maa- ja meremärkide vajalikkusest
  • Arvamus | Pealtnäha muutusteta prügivedu
  • Arvamus | Patutegu või päästetöö? Ajaloost, mis peitus vanapaberi hunnikus
  • Küsitlus | Kas lähed valima ja kuidas võiks Hiiumaa elu edendada?
  • Uudis | Hiiumaa Kaitseliidu taastaja sai väärilise hauatähise
  • Uudis | Hõbemündid kandideerivad aasta leiu tiitlile
  • Uudis | Kärdla raamatukogu jääb avatuks ööpäev läbi
  • Uudis | Tunnustati vabaühendusi, vabatahtlikke ja nende toetajaid
  • Uudis | Lääne-Eesti omavalitsusjuhid soovivad kinnitust Rohuküla raudtee rajamiseks
  • Uudis | Politsei ei nõustunud Viidiku süüdistustega
  • Uudis | Kärdlasse otsitakse jõulukuuske
  • Uudis | Ajaloolise purjelaeva Alar toetuseks kogutakse allkirju
  • Politsei | Politsei hoiatab petturite eest
  • Politsei | Teatati kahtlasest droonist
  • Sport | Kaibald ja Kurba võistlesid Saaremaa rallil
  • Sport | Taivo Rist võitis Jõu meistrivõistlustel hõbeda
  • Sport | Algas saalihoki hooaeg
  • Persoon | Jaana Lepamaa jaoks kaaluvad võidud kaotused üle
  • Ulguhiidlane | Karmen otsib rütmi saare ja linna vahel
  • Teema | Kultuur, huumor ja vana raua võlu: Aime ja Kalev Pärna loodud maailm
  • Teema | Täiskuu mõju – muistne tarkus või moodsad müüdid?
  • Reportaaž | Näe nähtamatut – Euroopa kultuuripealinn Chemnitz
  • Isetegemine | Rippuv lillepotihoidja valmib vähem kui tunniga
  • Raamatuaasta | Vaikne tähelepanu ja visadus – kirjanik Esta Aksli 90
  • 25 aastat tagasi | Käina miljonid Kärdlale

