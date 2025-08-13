Jälgi meid
DIGILEHT | Hiiu Leht 14. augustil

Hiiu Leht 14. augustil
  • Arvamus | Küla teeb linlase paremaks inimeseks
  • Juhtkiri | Suure vaevaga välja teenitud sarikapärg
  • Vastukaja | Gümnaasiumi ajalooline kontekst ja roll kogukonnas
  • Tänavaküsitlus | Kuidas käitud äikese ajal? Kas pelgad äikest?
  • Uudis | Üürimaja jõudis vaatamata raskustele sarikapeoni
  • Uudis | Viienda parvlaeva hange viiakse läbi võistleva dialoogi vormis
  • Uudis | Isabella külas murdsid hundid pool lambakarja
  • Uudis | Purjus inimesed äratasid tähelepanu
  • Uudis | Käina kooli direktoriks sai Gerda Danieljants
  • Uudis | Paarguranna silla ehitus lükkub määramatusse tulevikku
  • Uudis | Puhkpillimängijad kogunesid traditsiooniliselt Hiiumaal
  • Piltuudis | Kährik piinles peadpidi klaaspurgis
  • Piltuudis | Hiiumaal sirgub häid noori kirjanikke
  • Politsei | Liiklusõnnetus juhtus ohutuks ehitatud ristmikul
  • Sport | Kätlin Mastile Euroopa noorte MV 7. koht
  • Sport | 68. Hiiumaa võrkpalliturniir tõi kokku 320 mängijat üle Eesti
  • Sport | Hiiumaa tennisemeistriteks tulid Lisett Tatar ja Kaspar Kibuspuu
  • Sport | Hiidlane sai purjetamise MM-l kümnenda koha
  • Sport | Oti regatil murti aastaid kestnud ilmaneedus
  • Sport | Hiidlased võitsid Saaremaa meistritiitli mölkky paarismängus
  • Persoon | Moonika Raudsepp: Häid inimesi on rohkem kui halbu
  • Ulguhiidlane | Rändaja Kristo Kamm teab oma juuri
  • Reportaaž | Koogel-moogel hoiab elus Ungern-Sternbergide mälestust
  • Ajalugu | 25 aastat tagasi
  • Ajalugu | Soome kuulsaima “siilika” pügas hiidlane
  • Laiast ilmast | Mida oodatakse Trumpi ja Putini kohtumiselt Alaskas
  • Kuhu minna | Kala ja õlle festivali eesmärk on propageerida kala söömist

