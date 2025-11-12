Jälgi meid
DIGILEHT | Hiiu Leht 13. novembril

Hiiu Leht 13. novembril
  • Juhtkiri | Kes on see küla, kes me lapsed kasvatab?
  • Arvamus | Hiiumaa Gümnaasium – identiteedi ja usalduse küsimus
  • Arvamus | Hiiumaa haridusest – ausalt
  • Arvamus | Seal, kus sünnivad võimalused
  • Vastulause | Kärdla Muusikakooli hoolekogu vastulause artiklile “ERIMEELSUSED | Lastevanematel muusikakooli juhi suhtes mitmeid pretensioone”
  • Kommentaar | Halbu uudiseid ei armasta keegi
  • Tänavaküsitlus | Kas noortel on Hiiumaal piisavalt põnevaid tegevusi vabal ajal?
  • Uudis | Koalitsioonileping saab allkirjad
  • Uudis | Bussitranspordi kokkuhoid tuleb nõudeliinidelt
  • Uudis | Hiiumaa malevkonda asub juhtima leitnant Niels-Peter Rattiste
  • Uudis | Valimistulemuste väljakuulutamise aeg lükkub edasi
  • Uudis | Hiidlaste Koostöökogu tegi plaane
  • Uudis | Vald ehitab Kärdlasse kortermaja abivajavate eakate jaoks
  • Uudis | Kuidas saab loodus toetada Kõrgessaare arengut?
  • Uudis | Töötukassa koondab kolm Hiiumaa osakonna töötajat
  • Uudis | Joshua Kaarel Martini foto Põlise Leppe kividest tõi tunnustuse
  • Politsei | Joobes ja lubadeta juhid võeti rajalt maha
  • Teema | Hiiumaa koolidest kasutatakse temporühmasid ainult Kärdla Koolis
  • Teema | Hiiumaa vabaühendustele oli hea aasta
  • Teema | Käina Päevakeskus ootab eakaid kokkusaamistele
  • Sport | Hiiumaa Rahvaralli 2025 liitis rahvast
  • Sport | Hiiumaa meistrivõistlustel laskespordis särasid noored täpsuskütid
  • Persoon | Jaan Rebel: mitte miski ei sünni mitte millestki
  • Sattumise lugu | Lained kandsid Kalanasse
  • Reportaaž | Jõutreening hoiab keha ja vaimu noorena
  • Hobi | Hiiumaa mees ehitas Kärdlasse lennuki
  • Amet | Bussijuhi ametis loeb iga peatus
  • Noorsootöö nädal | Noorsootöötaja suhtleb, suunab ja kujundab
  • 25 aastat tagasi | Hiiu Lehe uus kõrgus!

