DIGILEHT | Hiiu Leht 13. novembril

Hiiu Leht 13. novembril
- Juhtkiri | Kes on see küla, kes me lapsed kasvatab?
- Arvamus | Hiiumaa Gümnaasium – identiteedi ja usalduse küsimus
- Arvamus | Hiiumaa haridusest – ausalt
- Arvamus | Seal, kus sünnivad võimalused
- Vastulause | Kärdla Muusikakooli hoolekogu vastulause artiklile “ERIMEELSUSED | Lastevanematel muusikakooli juhi suhtes mitmeid pretensioone”
- Kommentaar | Halbu uudiseid ei armasta keegi
- Tänavaküsitlus | Kas noortel on Hiiumaal piisavalt põnevaid tegevusi vabal ajal?
- Uudis | Koalitsioonileping saab allkirjad
- Uudis | Bussitranspordi kokkuhoid tuleb nõudeliinidelt
- Uudis | Hiiumaa malevkonda asub juhtima leitnant Niels-Peter Rattiste
- Uudis | Valimistulemuste väljakuulutamise aeg lükkub edasi
- Uudis | Hiidlaste Koostöökogu tegi plaane
- Uudis | Vald ehitab Kärdlasse kortermaja abivajavate eakate jaoks
- Uudis | Kuidas saab loodus toetada Kõrgessaare arengut?
- Uudis | Töötukassa koondab kolm Hiiumaa osakonna töötajat
- Uudis | Joshua Kaarel Martini foto Põlise Leppe kividest tõi tunnustuse
- Politsei | Joobes ja lubadeta juhid võeti rajalt maha
- Teema | Hiiumaa koolidest kasutatakse temporühmasid ainult Kärdla Koolis
- Teema | Hiiumaa vabaühendustele oli hea aasta
- Teema | Käina Päevakeskus ootab eakaid kokkusaamistele
- Sport | Hiiumaa Rahvaralli 2025 liitis rahvast
- Sport | Hiiumaa meistrivõistlustel laskespordis särasid noored täpsuskütid
- Persoon | Jaan Rebel: mitte miski ei sünni mitte millestki
- Sattumise lugu | Lained kandsid Kalanasse
- Reportaaž | Jõutreening hoiab keha ja vaimu noorena
- Hobi | Hiiumaa mees ehitas Kärdlasse lennuki
- Amet | Bussijuhi ametis loeb iga peatus
- Noorsootöö nädal | Noorsootöötaja suhtleb, suunab ja kujundab
- 25 aastat tagasi | Hiiu Lehe uus kõrgus!