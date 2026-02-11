Jälgi meid
DIGILEHT | Hiiu Leht 12. veebruaril

Avatar photo
Hiiu Leht 12. veebruaril
  • Juhtkiri | Väike kukkel muudab suurt pilti
  • Arvamus | Merelinn ja rannaküla vajavad sadamat ning sadamakörtsi!
  • Arvamus | Avalikel teedel ei ole kohta ohtlikele sõiduvõtetele
  • Arvamus | Miks Eesti pole järgmine?
  • Tänavaküsitlus | Kas ehmusid, kui eelmise kuu elektriarvet nägid?
  • Uudis | Hiiumaa vajab Lätis rohkemat tutvustamist
  • Uudis | Valla uus kriisispetsialist on Niels-Peter Rattiste
  • Uudis | KiK toetab Käina katlamaja 324 000 euroga
  • Uudis | Riste Sofie Käär on Kultuurkapitali aastaauhinna nominent
  • Uudis | Hiiumaal õmmeldi olümpiaks 41 Tammelehe maskotti
  • Uudis | Hiidlased ei erine saarlastest, mulkidest ega võrokestest
  • Uudis | Loomus: jätkem kährikud ellu
  • Piltuudis | Kärdla lennujaam läbib aprilliks uuenduse
  • Piltuudis | Eakas juht tagurdas autoga Kärdla Rimisse sisse
  • Teema | Soela rühib visalt jääs
  • Teema | Jäätee viis praamilt sõitjad
  • Sport | Hiiumaa noori treeninud Tõnu Pääsuke pälvis elutööpreemia
  • Sport | Rasmus Magnus Apinis tuli Eesti meistriks
  • Sport | Jääpurjetamise Eesti karikasarja III etapp
  • Kultuur | Stiina Lepamaa: Stipendium pakkus olulist hingamisruumi ja kindlustunnet
  • Kultuur | Tuletornide aasta avati näitusega Vabrikuväljakul
  • Kultuur | Pika ajalooga käsitöömeister Sirje Eller avas näituse
  • Persoon | Heleri juhustest juhitud elu
  • Kiri laiult | Mõtetes ikka veel Saarnakil
  • Sõbrapäev | Minu sõber
  • Kasulik teada | Koristamise teeb lihtsaks järjepidevus
  • 25 aastat tagasi | Sula pani mehed agaralt tegutsema

