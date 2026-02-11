DIGILEHT | Hiiu Leht 12. veebruaril

Hiiu Leht 12. veebruaril
- Juhtkiri | Väike kukkel muudab suurt pilti
- Arvamus | Merelinn ja rannaküla vajavad sadamat ning sadamakörtsi!
- Arvamus | Avalikel teedel ei ole kohta ohtlikele sõiduvõtetele
- Arvamus | Miks Eesti pole järgmine?
- Tänavaküsitlus | Kas ehmusid, kui eelmise kuu elektriarvet nägid?
- Uudis | Hiiumaa vajab Lätis rohkemat tutvustamist
- Uudis | Valla uus kriisispetsialist on Niels-Peter Rattiste
- Uudis | KiK toetab Käina katlamaja 324 000 euroga
- Uudis | Riste Sofie Käär on Kultuurkapitali aastaauhinna nominent
- Uudis | Hiiumaal õmmeldi olümpiaks 41 Tammelehe maskotti
- Uudis | Hiidlased ei erine saarlastest, mulkidest ega võrokestest
- Uudis | Loomus: jätkem kährikud ellu
- Piltuudis | Kärdla lennujaam läbib aprilliks uuenduse
- Piltuudis | Eakas juht tagurdas autoga Kärdla Rimisse sisse
- Teema | Soela rühib visalt jääs
- Teema | Jäätee viis praamilt sõitjad
- Sport | Hiiumaa noori treeninud Tõnu Pääsuke pälvis elutööpreemia
- Sport | Rasmus Magnus Apinis tuli Eesti meistriks
- Sport | Jääpurjetamise Eesti karikasarja III etapp
- Kultuur | Stiina Lepamaa: Stipendium pakkus olulist hingamisruumi ja kindlustunnet
- Kultuur | Tuletornide aasta avati näitusega Vabrikuväljakul
- Kultuur | Pika ajalooga käsitöömeister Sirje Eller avas näituse
- Persoon | Heleri juhustest juhitud elu
- Kiri laiult | Mõtetes ikka veel Saarnakil
- Sõbrapäev | Minu sõber
- Kasulik teada | Koristamise teeb lihtsaks järjepidevus
- 25 aastat tagasi | Sula pani mehed agaralt tegutsema