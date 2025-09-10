DIGILEHT | Hiiu Leht 11. septembril

Hiiu Leht 11. septembril
- Arvamus | Kõik on uus septembrikuus. Kiusaja jääb samaks.
- Arvamus | Kolm ideed Kärdlale, kasvatamaks jõukust
- Arvamus | Emmaste – Hiiumaa värav Saaremaale ja tulevikku
- Tänavaküsitlus | Kas vanavanemate päeva tähistad?
- Uudis | Valimistel löödi lauale 102 kandidaati
- Uudis | Elupäästjad said tänuks aumärgid
- Uudis | Hiiumaa aasta õppija õppimist lõpetada ei plaani
- Uudis | Viscosa Kultuuritehases löödi kopp maasse 2,35 miljoni euro eest
- Teema | Uus õpetaja naudib lapsemeelsust ja mängurõõmu
- Sport | Hiiumaa tirts Keili Kaibald krooniti parimaks nooreks kardisõitjaks
- Sport | Medaleid meistrivõistlustelt
- Sport | Suuremõisa lossi ümbruses orienteerus 145 huvilist
- Persoon | Kaido Tellerile meeldib aidata
- Sattumise lugu | Taimi Paljak hoolitseb Kassaris Panso sirelipõõsa eest
- Reportaaž | Õunakus harrastatakse kuninglikku pallimängu
- Toit | Keedetud lestapea viib keele alla
- Amet | Jäägis ja Praagis tuntakse töötegemise väärtust
- Reisikiri | Kalana sadamast Portugali
- 25 aastat tagasi | Hiiumaa Must Ring sai valmis