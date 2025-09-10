Jälgi meid
Moos 25.08-15.09

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 11. septembril

Avatar photo
Hiiu Leht 11. septembril
  • Arvamus | Kõik on uus septembrikuus. Kiusaja jääb samaks.
  • Arvamus | Kolm ideed Kärdlale, kasvatamaks jõukust
  • Arvamus | Emmaste – Hiiumaa värav Saaremaale ja tulevikku
  • Tänavaküsitlus | Kas vanavanemate päeva tähistad?
  • Uudis | Valimistel löödi lauale 102 kandidaati
  • Uudis | Elupäästjad said tänuks aumärgid
  • Uudis | Hiiumaa aasta õppija õppimist lõpetada ei plaani
  • Uudis | Viscosa Kultuuritehases löödi kopp maasse 2,35 miljoni euro eest
  • Teema | Uus õpetaja naudib lapsemeelsust ja mängurõõmu
  • Sport | Hiiumaa tirts Keili Kaibald krooniti parimaks nooreks kardisõitjaks
  • Sport | Medaleid meistrivõistlustelt
  • Sport | Suuremõisa lossi ümbruses orienteerus 145 huvilist
  • Persoon | Kaido Tellerile meeldib aidata
  • Sattumise lugu | Taimi Paljak hoolitseb Kassaris Panso sirelipõõsa eest
  • Reportaaž | Õunakus harrastatakse kuninglikku pallimängu
  • Toit | Keedetud lestapea viib keele alla
  • Amet | Jäägis ja Praagis tuntakse töötegemise väärtust
  • Reisikiri | Kalana sadamast Portugali
  • 25 aastat tagasi | Hiiumaa Must Ring sai valmis

 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 11.09.2025 (39)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja ühe kuu Hiiu Lehe tasuta tellimuse.

14 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Suvi saab läbi

Eesootava nädala aja jooksul soojad suveilmad taanduvad ning valitsevaks saab septembrile omasem, niiskem ja veidi jahedam ilm. Läänemeri on küllaltki soe ning see ei...

14 tundi ago

UUDISED

TS Laevad: Suvi oli suursaarte parvlaevaliinidel rekordiline

Saaremaa ja Hiiumaa parvlaevaliinidel sõitis suvel praamidega kokku 1 062 168 reisijat ja 462 256 sõidukit, mis on kõigi aegade rekord.

15 tundi ago

SPORT

ESIKÜMNES | Anni Kingsepp saavutas Pärnu jooksul üheksanda koha

Pühapäeval toimus Pärnus 25. Jüri Jaansoni kahe silla jooks. Kümne kilomeetri distantsile startis 1094 jooksjat, nende seas viis hiidlast: Anni Kingsepp, Vaiko Kivi, Kermo...

16 tundi ago