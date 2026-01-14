Jälgi meid
Delfi: Kliimaministeerium plaanib Hiiumaal kähriku arvukuse nulli reguleerida

Kliimaministeeriumi eeltaotluses Euroopa Komisjonile on eesmärgina kirjas invasiivsete liikide levikuala vähendamine 900 ruutkilomeetri võrra, sealhulgas kähriku täielik eemaldamine Hiiumaalt.
Hiidlane leidis möödunud suvel peadpidi klaaspurki kinni jäänud kähriku. | Foto: Argo Nurs

Kliimaministeerium plaanib europrojekti raames kähriku kui sissetungiva võõrliigi Hiiumaalt täielikult eemaldada, et parandada maaspesitsevate lindude pesitsusedukust, kirjutab Delfi.

