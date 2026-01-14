Kliimaministeerium plaanib europrojekti raames kähriku kui sissetungiva võõrliigi Hiiumaalt täielikult eemaldada, et parandada maaspesitsevate lindude pesitsusedukust, kirjutab Delfi.
UUDISED
Delfi: Kliimaministeerium plaanib Hiiumaal kähriku arvukuse nulli reguleerida
Kliimaministeeriumi eeltaotluses Euroopa Komisjonile on eesmärgina kirjas invasiivsete liikide levikuala vähendamine 900 ruutkilomeetri võrra, sealhulgas kähriku täielik eemaldamine Hiiumaalt.
