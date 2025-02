BRIDŽIKLUBI | Käinas on bridži mängitud juba üle kuuekümne aasta

Käina Bridžiklubis on 30 liiget, korraldatakse turniire ja võetakse osa riiklikest turniiridest. Aastatega on Käinas bridži käinud mängimas palju inimesi, naised-mehed, nooremad ning vanemad. Tänased mängijad väga ootavad uusi mängijaid ja plaanis on koolitada ka noori. Selle on vedada võtnud Marken Tisler, kes ka ise isa ja onu tuules on saanud heaks mängijaks.