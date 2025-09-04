Jälgi meid
AVASTUS TAHKUNAS | Vana foto lahendas tuletorni müsteeriumi

Sel suvel leitud fotol on Tahkuna tuletorni valmistajatehase silt, mida pole nähtud paarkümmend aastat.
Tahkuna tuletorni tootjatehase silt “Barbier & Fenestre constructeurs, Paris – 1874” 2000. aastate algus. | Foto: Mart Mõniste

Muinsuskaitseameti andmetel kadus silt 2004. aastal. Seda, mis täpselt sildil kirjas oli, ei mäletanud õieti keegi, sest alles jäi vaid sildi värvijäljend, mis tuletorni laterna helesinisel tugisambal selgelt näha oli. 

