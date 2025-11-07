Jälgi meid
Profi bga 57

UUDISED

AVARII | Hiiumaa Rahvarallil juhtus kaks tõsist õnnetust

Kärdla linnakatse lõpetati, kuna samal katsel juhtus kahel ekipaažil avarii.
Avatar photo
Ralliauto number 81 kaotas juhitavuse ja sõitis vastu puud. | Foto: Arabella Valtin

Reedel juhtus Hiiumaa Rahvaralli teisel lisakatsel õnnetus, kui ralliauto number 81 kaotas Vabaduse tänaval juhitavuse ja sõitis teelt välja vastu puud. Ekipaaž Kaarel ja Kristo Lonks vajasid mõlemad meditsiinilist abi ja kiirabi toimetas nad Hiiumaa Haiglasse. Intsidendi tõttu katse peatati.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

GAAS PÕHJA! | Hiiumaa Rahvaralli 2025 tuleb täie hooga

Hiiumaa suurim autospordisündmus, Hiiumaa Rahvaralli 2025 Uno Aava karikale saab avapaugu täna, 7. novembril, kui kell 16.35 stardib esimene võistlusauto Kärdla sadamast.

15 tundi ago

INTERVJUU

AVATULT JA AUSALT | Elu pakub Inge Taltsile jätkuvalt väljakutseid

Kohalikel valimistel suutis Inge Taltsi häältesaagile panna vastu vaid ametisolev vallavanem. EKRE nimekirjas kandideerinud arstile oli see endalegi üllatuseks ning märgiks, et tuleb edasi...

18 tundi ago

25 AASTAT TAGASI

HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | Poisid lõhkusid pargimüüri

R-kiosk väljus Konsumist

18 tundi ago

TEEMA

ISAD RÄÄGIVAD ISADUSEST | Isadust võib vaadata kui enesevalitsuse meistriklassi

Endast välja minemine isana on garanteeritud. Nii kinnitavad isad Raul Voskressenski (41) ja Heiki Maivel (33). Oluline on see, kuidas selle tundega toime tulla.

18 tundi ago