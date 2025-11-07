AVARII | Hiiumaa Rahvarallil juhtus kaks tõsist õnnetust

Reedel juhtus Hiiumaa Rahvaralli teisel lisakatsel õnnetus, kui ralliauto number 81 kaotas Vabaduse tänaval juhitavuse ja sõitis teelt välja vastu puud. Ekipaaž Kaarel ja Kristo Lonks vajasid mõlemad meditsiinilist abi ja kiirabi toimetas nad Hiiumaa Haiglasse. Intsidendi tõttu katse peatati.
