AVALIKUSTATI FOTOD | Vabadussõja mälestusmärk ootab Soomes tulevikku

Viimasel Hiiumaa vallavolikogul näitasid Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsi esindajad Dan Lukas ja Ain Tähiste esimest korda avalikkusele fotosid mälestusmärgist, mille metallosa Soomes välja on lõigatud. Tööde edenemist oli seni pikalt varjul hoitud ning mitmelt poolt hakati kahtlustama, kas tööd Soomes on üldse tehtud. Lukas ja Tähiste nentisid Hiiu Lehega kohtudes, et info endale hoidmine oli teadlik käitumine, et mitte rääkida enne, kui asjad valmis. „Ma olin igaühega valmis kihla vedama,“ ütleb Tähiste, mida ta kahtlejatele vastas.