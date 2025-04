AVALIK PÖÖRDUMINE | Üleskutse peatada Hiiumaa Ametikooli lammutamine

Haridus- ja teadusministeeriumi plaan tõsta Hiiumaa Ametikool välja Suuremõisa lossist mõjutab oluliselt nii ametikooli ja lossi tulevikku kui ka kogukonna elujõulisust, samuti Hiiumaa haridus-, kultuuri- ja majandusmaastikku ning regionaalarengut tervikuna. Suuremõisa lossis, mis on rahvusliku kultuuripärandi pärl, on haridust antud 200 aastat ja Hiiumaa Ametikool on seal tegutsenud ligi 50 aastat.

Hiiumaa Ametikooli vilistlaskogu juhatus kutsub haridus- ja teadusministeeriumi ning kõiki teisi otsustajaid peatama Hiiumaa Ametikooli lammutamise protsess ja leidma koos kogukonnaga lahendus, mis võimaldab ametikoolil jätkata Suuremõisa südames ka tulevikus.

Pöördumise tekst:

Hiiumaa Ametikool peab jääma Suuremõisa lossikompleksi südameks – kogukonna, kultuuri ja kutsehariduse hoidjaks.

Kutsume Haridus- ja Teadusministeeriumi ning kõiki teisi otsustajaid peatama Hiiumaa Ametikooli lammutamise protsess ja leidma koos kogukonnaga lahendus, mis võimaldab Hiiumaa Ametikoolil jätkata Suuremõisa südames ka tulevikus.

Hiiumaa Ametikool on tegutsenud Suuremõisa lossis ligi 50 aastat, kooliharidust on siin antud 200 aastat. Selle aja jooksul on kool kujunenud mitte ainult hariduskeskuseks, vaid ka piirkonna kultuuri- ja kogukonnaelu keskpunktiks, hoides elus sajanditepikkust pärandit. Suuremõisa loss koos kauni kirsiaia, mõisapargi ja ajalooliste hoonetega on nii Hiiumaa visiitkaart kui ka rahvusliku kultuuripärandi pärl, mis on kantud alalise mälestisena kultuurimälestiste registrisse.

Haridus- ja Teadusministeeriumi plaan viia 2026. aastal Hiiumaa Ametikooli tegevus Suuremõisa lossist välja ohustab nii lossikompleksi elujõulisust, kutsehariduse mitmekesisust kui ka kogu Hiiumaa regionaalset arengut. Meie ülesanne on seista vastu otsusele, mis hävitab toimiva ja hinnatud õppeasutuse, kogukonnaelu keskuse ning kultuurilise järjepidevuse tugipunkti.

Regionaalne tähendus ja kogukonna tugi

Hiiumaa Ametikool on Suuremõisa küla süda. See loob töökohti, toob saarele elanikke, elavdab majandust ja hoiab elus kohalikku elu – sealhulgas poodi, avalikke teenuseid ja kogukonnatunnet. Kooli kadumisega kärbuks küla – nii füüsiline kui sotsiaalne ruum.

Suur väärtus peitub lossikompleksis asuvas kooliaias – aiandusõppe praktikabaasis ja silmapaistvas maastikuarhitektuurilises pärlis, mida on aastate jooksul arendanud ja hooldanud ametikooli õppijad ning õpetajad. Aed on pälvinud kahel korral presidendi auhinna ja on oluline turismiobjekt.

Hiiumaa Ametikooli aianduserialad tasakaalustavad kutseõppe pakkumist nii regionaalselt kui sisuliselt lisaks Räpina suurtootmisele suunatud õppele; Hiiumaal õppijatest on 94,3% Kesk-Eestist, Läänemaalt või saartelt, Räpinas aga 94,2% Ida- ja Lõuna-Eestist.

Hiiumaa arengukavas 2035+ on selgesõnaliselt kirjas eesmärk arendada Suuremõisa lossikompleksi majandusüksusena ning siduda Hiiumaa Ametikool veelgi tihedamalt saare ettevõtluse ja kogukonnaeluga. Kooli senise tegevuse lõpetamine oleks selle suuna vastu otsustamine, kohaliku elu ja pärandi hääbumisele allakirjutamine.

Hariduslik ja kultuuriline eripära

Kindlasti vajab Hiiumaa Ametikool värsket pilku ja uusi, tulevikku vaatavaid õppekavasid, mis toetavad nii Hiiumaa kui kogu Eesti regionaalset ja majanduslikku arengut. Samal ajal on äärmiselt oluline säilitada ka need olemasolevad erialad, mis on otseselt seotud Suuremõisa lossikompleksi ja kooliaia kestlikkuse ning piirkonna omapära hoidmisega.

Hiiumaa Ametikooli tugevus on just olemasolevate õppekavade (näiteks linnaaednik, florist, maastikuehitaja, palkmajaehitaja, puitehitiste restauraator, väikesadama spetsialist ja plastitöötluse seadistaja, samuti bussi- ja veoautojuhid) mitmekesisus ja elulähedus, mis haakub saare vajaduste, pärandi, keskkonnateadlikkuse ja kogukondliku eluviisiga. Need on tihedalt seotud kohaliku elu, tööandjate vajaduste ning Eesti kui terviku arengusuundadega, sobides hästi nii noortele kui täiskasvanud õppijatele.

Eriti oluline on rõhutada, et aianduserialad (linnaaednik, florist, maastikuehitaja) moodustavad üle 60% kooli õppesuundadest. Need õppekavad edendavad loodust hoidvat ja rohelist mõtteviisi, andes teadmisi keskkonnaharidusest, aiateraapiast, elurikkuse säilitamisest ja kogukonnaaedadest. Selliseid teadmisi ja oskusi ei õpetata mitte kusagil mujal Eestis just sellises sügavuses ja suunitluses. Vilistlased juhivad tänaseks paljusid õppe- ja kogukonnaaedu üle Eesti, sealhulgas Tallinna rohealade arendamist ja linnaaianduse projekte.

Palkmajaehituse ja puitehitiste restaureerimise oskused aitavad säilitada ja hooldada ajaloolisi hooneid – sealhulgas Suuremõisa lossi, mis on muinsuskaitsealune rahvuslik kultuuripärand. Tegemist on käsitööoskustega, mida ei saa asendada masstootmisega ning mille kaudu saab noortele edasi anda traditsioonilisi töövõtteid koos elukestva ameti õppimisega.

Reklaam. Lugemise jätkamiseks palun liigu edasi. Reklaam. Lugemise jätkamiseks palun liigu edasi.

Väikesadama spetsialistide ja plastitöötluse seadistajate väljaõpe toetab Hiiumaa kui saarelisest asukohast tulenevat majandusmudelit – merenduse, käsitöönduse ja tööstuse arengut. Need erialad ühendavad endas praktilised oskused ja kaasaegse tehnoloogia kasutuse, olles suunatud tulevikku. Olgu tegemist linnaaedniku või väikesadama spetsialistiga – kõik need erialad on osa elusast, toimivast ja kogukonda rikastavast koolist, mida on vaja nii Hiiumaale kui kogu Eestile.

Hiiumaal on olemas ka paindlik kaugõppevormis gümnaasiumiõpe (esmaspäeviti Kärdlas), mida saab siduda Suuremõisas toimuva praktilise kutseõppega. Selline lähenemine loob õppuritele suuremad võimalused ja tugevdab kooli kui piirkondliku hariduskeskuse rolli.

Üleskutse

Kutsume Haridus- ja Teadusministeeriumi ning kõiki teisi otsustajaid peatama Hiiumaa Ametikooli lammutamise protsess ja leidma koos kogukonnaga lahendus, mis võimaldab Hiiumaa Ametikoolil jätkata Suuremõisa südames ka tulevikus.

Astuge samm tagasi, kuulake kogukonda, vilistlasi, spetsialiste ja õppureid. Toetage Hiiumaa Ametikooli jätkamist Suuremõisas – mitte ainult kuni 2026. aastani, vaid ka järgmisteks aastakümneteks. Meenutame, et mõisakoole on korrastatud ja edendatud Norra programmi vahenditest just võrdsete võimaluste ja regionaalarengu toetamiseks. Lisaks kogus möödunud sügisel Hiiumaa Ametikooli toetuseks koostatud petitsioon 1900 allkirja.

Säilitades kvaliteetse ja regionaalselt tasakaalustatud kutsehariduse Hiiumaal kaitseme Suuremõisa lossi ja aeda. Mitte ainult kui hooneid, vaid kui elavat pärandit, mille kaudu on võimalik õppida, areneda ja seda ka tulevastele põlvedele säilitada. Hiiumaa Ametikool on tõestanud, et suudab pärandi hoidmise rolli väga hästi kanda.

MTÜ Hiiumaa Ametikooli Vilistlaskogu

Hiiumaa vald

Hiiumaa Tarbijate Ühistu

Hiiumaa Köök ja Pagar OÜ

SA Hiiumaa Muuseumid

MTÜ Suuremõisa Loss

Eesti Mõisakoolide Ühendus

Baltisaksa Kultuuri Selts Eestis

Täiendav info: MTÜ Hiiumaa Ametikooli Vilistlaskogu juhatuse liikmed

Sigrid Lainevee, sigrid.lainevee@gmail.com, tel 5112505

Reklaam. Lugemise jätkamiseks palun liigu edasi. Reklaam. Lugemise jätkamiseks palun liigu edasi.

Tiina Maiberg, tkmaiberg1@gmail.com