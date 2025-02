AUTOMAKS | Sügava puudega eakad maksavad täie rauaga

Tiit Madalvee (87) on eluaeg sportlikku eluviisi harrastanud, olnud maadleja ja maadlustreener, ta on maailmameistri Heiki Nabi esimene treener. Viimastel aastatel on ta olnud tervisega kimpus – Madalveel on sügav puue, kaks puusaproteesi ja opereeritud selg lubavad liikuda vaid kahe kargu toel. Poodi pääseb ta vaid autoga. Lähim kauplus on viie kilomeetri kaugusel, teine tosina kilomeetri kaugusel, kahe karguga kuidagi ei jõua.