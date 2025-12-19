Jälgi meid
AUTOMAKS | Iga kaheteistkümnes hiidlane pole automaksu veel tasunud

Esmaspäeval oli automaksu tasumise tähtaeg neil inimestel, kes ei saanud detsembri alguses maksuvähendust. Automaks on endiselt tasumata 449 hiidlasel kogusummas 40 000 eurot.

Foto: Kätlin Rist

Maksu- ja tolliameti (MTA) tulumaksu osakonna juhataja Madis Laasi sõnul on Hiiumaa eraisikute ja äriühingute mootorsõidukimaksu summa tänavu kokku ligi 861 000 eurot, millest umbes 703 000 euro ulatuses on tasumise tähtaeg juba saabunud. 

Veel lugemist:

UUDISED

MEELDETULETUS | Püsielaniku soodustuse õigus sõltub sissekirjutusest aasta alguses

Tuletame veel enne aasta lõppu meelde Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi teadet, mille kohaselt muutuvad püsielaniku soodustuse saamise tingimused parvlaevaliinidel alates 1. jaanuarist 2026.

3 tundi ago

UUDISED

ALGAS KONKURSS | Kõpu ja Ristna tuletornidele otsitakse uuesti operaatorit

Hiiumaa Vallavalitsus kuulutas välja konkursi Kõpu ja Ristna tuletornidele operaatori leidmiseks. Hooajaväliseid tuletornide külastusi haldab ajutiselt Hiiumaa muuseum.

4 tundi ago

25 AASTAT TAGASI

HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | Kärdla pääses suurest tulekahjust

Tuulevaikne ilm päästis Kärdla suurest tulekahjust

7 tundi ago

GALERIID

ESIMENE SAARTEL | Hiiumaal avati saarte esimene kogukondlik toiduringluskapp

Kärdlas Tormi Coopi juures avati kolmapäeval saarte esimene kogukondlik toiduringluskapp, kuhu saab tuua ülejäänud tarvitamiskõlblikku toitu ning kust igaüks võib seda omakorda kaasa võtta.

9 tundi ago