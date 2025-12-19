Maksu- ja tolliameti (MTA) tulumaksu osakonna juhataja Madis Laasi sõnul on Hiiumaa eraisikute ja äriühingute mootorsõidukimaksu summa tänavu kokku ligi 861 000 eurot, millest umbes 703 000 euro ulatuses on tasumise tähtaeg juba saabunud.
UUDISED
AUTOMAKS | Iga kaheteistkümnes hiidlane pole automaksu veel tasunud
Esmaspäeval oli automaksu tasumise tähtaeg neil inimestel, kes ei saanud detsembri alguses maksuvähendust. Automaks on endiselt tasumata 449 hiidlasel kogusummas 40 000 eurot.
