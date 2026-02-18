AUTOMAKS | Hiiumaal ligi 200 mootorsõidukimaksu võlglast

„Ligi 200 Hiiumaa eraisikul ja juriidilisel isikul on tähtajaks tasumata mootorsõidukimaksu kohustus kogusummas veidi üle 16 200 euro. Neist on oma maksukohustuse ajatanud 30 isikut umbes 4300 euro ulatuses,” kommenteeris maksu- ja tolliameti (MTA) tulude osakonna võlahalduse üksuse juht Kadri Kööp andmeid 17. veebruari seisuga.
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
24. veebruar on Eesti Vabariigi aastapäev. Heisatakse lipud! Järgmine Hiiu Leht ilmub 27. veebruaril.
Seoses “Ukraina sõjaga” on meil käibele lastud loosungid: “Balti riigid on järgmised!” ja “Ukraina sõdib meie vabaduse eest!”. Mina olen aga kindel, et Venemaa...
Hiiumaa valla 2026. aasta eelarve ei ole mugav kompromiss ega soovide nimekiri, kuhu on kirja pandud kõik, mida tahaks teha, kulutades nagu homset poleks....