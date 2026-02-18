Jälgi meid
HLREIS

UUDISED

AUTOMAKS | Hiiumaal ligi 200 mootorsõidukimaksu võlglast

Hiiumaa eraisikud ja ettevõtted võlgnevad maksu- ja tolliameti andmeil riigile automaksu veidi üle 16 000 euro suuruses summas.

Avatar photo
Foto on illustratiivne. | Foto: Kätlin Rist

„Ligi 200 Hiiumaa eraisikul ja juriidilisel isikul on tähtajaks tasumata mootorsõidukimaksu kohustus kogusummas veidi üle 16 200 euro. Neist on oma maksukohustuse ajatanud 30 isikut umbes 4300 euro ulatuses,” kommenteeris maksu- ja tolliameti (MTA) tulude osakonna võlahalduse üksuse juht Kadri Kööp andmeid 17. veebruari seisuga. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 19.02.2026 (61)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

3 tundi ago

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 19. veebruaril

24. veebruar on Eesti Vabariigi aastapäev. Heisatakse lipud! Järgmine Hiiu Leht ilmub 27. veebruaril.

3 tundi ago

ARVAMUS

SÕJAVASTANE | Miks Eesti pole järgmine?

Seoses “Ukraina sõjaga” on meil käibele lastud loosungid: “Balti riigid on järgmised!” ja “Ukraina sõdib meie vabaduse eest!”. Mina olen aga kindel, et Venemaa...

6 tundi ago

ARVAMUS

VALLA EELARVEST | Vastutustundlikud eelarvevalikud Hiiumaa tuleviku nimel

Hiiumaa valla 2026. aasta eelarve ei ole mugav kompromiss ega soovide nimekiri, kuhu on kirja pandud kõik, mida tahaks teha, kulutades nagu homset poleks....

6 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×