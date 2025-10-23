Jälgi meid
Turismiuuring 17.-24.10

ARVAMUS

AUTOGA VÕI JALA? | Tahaks kõndida, aga mitte autode vahel

Tervis tarviline vara. Raha eest seda ei saa. Peab ise vaeva nägema. Ilusasti magama, hambaid pesema, köögivilju sööma, palju vett jooma, ennast karastama. Ning liigutama.
Avatar photo
Piret Eesmaa. | Foto: Raul Vinni

Umbes kolmkümmend aastat tagasi, kui sellest esimest korda koolikirjandis kirjutasin, oli maailm veel selline, et istumise aega oli päevas võrdlemisi vähem kui praegu, liikumise aega rohkem. Oli täitsa tavaline, et kogu pere käis kõik vahemaad kodu, kooli, huviringi, töö, poe ja kodu vahet jalgsi. Ühes päevas tegi see kokku vähemalt kolm kilomeetrit. Kodused toimetused lisaks ja liikumisnorm sai ilmselt pikemalt mõtlemata täis.

