Aukodaniku tiitel ja teenetemärk läksid muusikaga seotud inimestele

Hiiumaa vald jagas laupäeval tänukirju ning andis välja teenetemärgi ja aukodaniku tiitli. Teenetemärk anti kauaaegsele Emmaste kooli õpetajale ja vabatahtlikule Heli Lindmäele. Lindmäe ütles auhinda vastu võttes, et tunneb, nagu Heli oleks talle õigeim võimalik nimi, sest tõesti armastab muusikat. Ta lisas, et talle teeb suurt rõõmu võtta seda auhinda vastu just Suure­mõisa lossis, kus kunagi õpetaja Heli Kogermanni käe all tema armastus muusika vastu alguse sai.

Aukodaniku tiitli pälvis hiidlane Erkki-Sven Tüür, kes on pärast Arvo Pärti maailmas enimmängitud elusolev Eesti helilooja. Tüür sündmusel kohal ei olnud, kuid videos lausus tiitlit vastu võttes, et see teeb talle suurt rõõmu, sest kui Ameerikas olles on ta alati eurooplane, Euroopas eestlane, siis Eestis alati hiidlane.

Valla tänukirjad pälvisid Leelo Sarapuu Kõrgessaare raamatu­kogust, Meeli Paesüld ja Lia Prigoda Kärdla perearstikeskusest, Ly Meldorf Käina huvi- ja kultuuri­keskusest, Helle Veanes Kärdla kooliraamatukogust,

Hannes Aasma Hiiumaa päästekomandost, Ester Tammis külaseltsist Kodukant, Alar Veski Emmastest, Aet ja Ave Vohu kohvikust Baabad, Harda Roosna Kõpu külaseltsist ja Hiiu Lehest, Sirje Heinma Suuremõisast.