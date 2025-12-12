Jälgi meid
Hiiumaa Köök ja pagar 8.12-20.12

ARVAMUS

ASUKOHA KÜSIMUS | Kas uus kultuurikeskus peab tingimata jääma vanale kohale?

Uue Kärdlas paikneva, kuid kogu maakonna funktsioone täitva kultuurikeskuse hoone vajadusest on erinevad omavalitsuse arengudokumendid rääkinud juba pea kolm aastakümmet.
Arno Kuusk | Foto: Eike Meresmaa

Kui paarikümne aasta eest keskenduti kõikehõlmavates kirjatükkides ruumipuuduse ja ruumiprogrammi vajakajäämiste kõrvaldamiseks olemasoleva hoone laiendamisele ja renoveerimisele, siis viimasel kümnendil on jõutud tänu vajalike tegemiste pidevalt edasi lükkamisega möödapääsmatu tõdemuseni – olemasoleva kultuurimaja kehva ehitustehnilist seisukorda ja ehitusekspertiisis toodud probleeme lihtsa akende vahetuse ja pahtliga enam ei kõrvalda ning uue hoone püstitamine on ainus mõistlik valik.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

KONKURSS | Hiiumaa riigikooli otsitakse direktorit

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja konkursi, et leida Hiiumaale rajatava riigikooli esimene direktor – visionäär, kes aitab kujundada tulevase kooli näo ja kultuuri. Kandideerimine...

6 tundi ago

25 AASTAT TAGASI

HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | Põleng keskkooli juures

Hobusega uude aastasse

9 tundi ago

UUDISED

NAABRITELE KÜLLA | Tiit Reisid ja Hiiu Leht viivad taas teistmoodi Saaremaale

Kevadel väga edukalt läinud Hiiu Lehe reisi tuules toimub ka järgmisel aastal reis Saaremaale, kus reisijuhiks on lehe peatoimetaja Raul Vinni.

11 tundi ago

REPORTAAŽ

KINO PEAB SAAMA | Kasvõi omast lollusest

Suurtes linnades säravad kinod tuledes ja popkorni lõhn lööb üle pea. Aga kino saab ka näiteks pisikeses Hiiumaa külamajas. Kaua veel, seda ei tea...

13 tundi ago