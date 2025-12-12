ASUKOHA KÜSIMUS | Kas uus kultuurikeskus peab tingimata jääma vanale kohale?

Kui paarikümne aasta eest keskenduti kõikehõlmavates kirjatükkides ruumipuuduse ja ruumiprogrammi vajakajäämiste kõrvaldamiseks olemasoleva hoone laiendamisele ja renoveerimisele, siis viimasel kümnendil on jõutud tänu vajalike tegemiste pidevalt edasi lükkamisega möödapääsmatu tõdemuseni – olemasoleva kultuurimaja kehva ehitustehnilist seisukorda ja ehitusekspertiisis toodud probleeme lihtsa akende vahetuse ja pahtliga enam ei kõrvalda ning uue hoone püstitamine on ainus mõistlik valik.