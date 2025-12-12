Kui paarikümne aasta eest keskenduti kõikehõlmavates kirjatükkides ruumipuuduse ja ruumiprogrammi vajakajäämiste kõrvaldamiseks olemasoleva hoone laiendamisele ja renoveerimisele, siis viimasel kümnendil on jõutud tänu vajalike tegemiste pidevalt edasi lükkamisega möödapääsmatu tõdemuseni – olemasoleva kultuurimaja kehva ehitustehnilist seisukorda ja ehitusekspertiisis toodud probleeme lihtsa akende vahetuse ja pahtliga enam ei kõrvalda ning uue hoone püstitamine on ainus mõistlik valik.
ARVAMUS
ASUKOHA KÜSIMUS | Kas uus kultuurikeskus peab tingimata jääma vanale kohale?
Uue Kärdlas paikneva, kuid kogu maakonna funktsioone täitva kultuurikeskuse hoone vajadusest on erinevad omavalitsuse arengudokumendid rääkinud juba pea kolm aastakümmet.
Veel lugemist:
UUDISED
Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja konkursi, et leida Hiiumaale rajatava riigikooli esimene direktor – visionäär, kes aitab kujundada tulevase kooli näo ja kultuuri. Kandideerimine...
UUDISED
Kevadel väga edukalt läinud Hiiu Lehe reisi tuules toimub ka järgmisel aastal reis Saaremaale, kus reisijuhiks on lehe peatoimetaja Raul Vinni.
REPORTAAŽ
Suurtes linnades säravad kinod tuledes ja popkorni lõhn lööb üle pea. Aga kino saab ka näiteks pisikeses Hiiumaa külamajas. Kaua veel, seda ei tea...