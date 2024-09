ARVAMUS | Regionaalpoliitikas on haridusel oluline roll

Haridus on oluline osa regionaalpoliitikast. Usun, et keegi ei soovi vastu vaielda, kui ütlen, et kooli ülesanne ei seisne ainult hariduse andmises. Eriti selgelt tuleb see esile väiksemates kohtades, kus nii kooli avamine kui ka sulgemine mõjutab olulisel määral kogukonna elu. Seega vajab iga muudatus põhjalikku kaalumist ja kogukonnaga arutamist, ütleb regionaal- ja põllumajandusminister.