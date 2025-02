ARVAMUS | Rahvariided on rahva riided

„Igaühele oma rahvariided“ on rahvariideaastaks tubli üleskutse. Enne kääride ja nõela haaramist soovitan aga hetke molutada ja lasta mõned asjad selgineda. Peaks endalt küsima, et kus ja kuidas neid rõivaid on plaanis kandma hakata. Ja siis, et mis kihelkonna tegumoe järgi need peaksid olema.