ARVAMUS | Piret Eesmaa: Inimesena Suuremõisast

Otsused pidavat juba tehtud olema. Tasuta aiandusõpet Hiiumaal varsti enam ei ole ja Suuremõisa mõisas ametikooli ka mitte. Need on kindlasti väga mõistlikud otsused. Raha on vähe ja Kärdlas rohkem inimesi ja elu. Kõik arusaadav. Aga enne kui kõik lukku pannakse, tahaks ühte asja veel öelda – ametikool on sellele mõisale ja sellele külale väga tähtis.