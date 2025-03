ARVAMUS | Peep Lillemägi: Valitsemisest ja molutamisest

Pean alustama tõdemusega, et kolmekümne liikmeaasta tõttu Reformierakonnas pole ma nädala alguses aset leidnud valitsusemuutuse suhtes ükskõikne. Olen veendunud, et Eestil on hetkel parim võimalik peaminister ja rahandusminister ning Eestit tervikuna ootab ees helge tulevik. Kindlasti ei ole see aga lubadus, et jõuluvana tulevikus iga inimese ukse taha aastaringselt hommikuti kingikoti toob. Kartuliputru saab ikka kartulit maha pannes, mitte naabri kartulikuhja lõpmatuseni ümber sorteerides.