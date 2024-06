ARVAMUS | Päikesepiste juba enne suve saabumist

Suvi on alanud ja üks hiidlaste suurem püha – jaanipäev – selja taha jäänud. Naljasuud ütlevad, et kohe on jõulud. Eks aeg nii kiirelt lähebki. Koolides on õppetöö lõppenud, õpilased suvepuhkusele siirdunud ning õpetajadki saavad pisut end laadida.