ARVAMUS | Miks ma otsustasin mitte streikida

Sotsiaalmeedias levib mulje, et Palade õpetajad ei streigi, sest probleeme polevat. Kinnitan, et Palade õpetajad näevad probleeme adekvaatselt, samas kui isiklike otsuste taga on erinevad argumentatsioonid. Saan selgitada, miks mina otsustasin mitte streikida.