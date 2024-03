ARVAMUS | Kelle laps, selle nimi

Hiidlased on oma eelmisel aastal sündinud lapsed juba kokku liitnud ja nimed koos kenade lugudega lehes üles lugenud (Hiiu Leht,19.1.24).

Iga Eesti kõige populaarsema nime jaoks Hiiumaal last ei jätku – sünde on niipalju vähe ja kõik ei pane neid kõige sagedasemaid nimesid –, aga huvitava pildi saab ka vähesemate nimede põhjal. Vaadakem siis Hiiu nimesid kogu Eesti taustal.

Möödunud aasta 20 populaarsemat nime olid Eestis sageduse järjekorras tüdrukutel Sofia, Mia, Emily, Emma, Maria, Nora, Olivia, Elli, Saara, Eva, Elisabeth, Emilia, Amelia, Eliise, Marta, Hanna, Lenna, Adeele, Loore ja Viktoria ning poistel Lucas, Karl, Aron, Hugo, Mark, Mattias, Robin, Markus, Sebastian, Oskar, Oliver, Remi, Johannes, Franz, Erik, Martin, Jakob, Miron, Artur ja Kristofer. Tähele tuleb panna, et lahknevalt riigi statistikast on siin loetelus erinevalt kirjutatud variandid kokku liidetud. Samuti on kaksiknimedes esinenud nimed eraldi arvesse võetud. Näiteks Lucast pandi eelmisel aastal nimeks 36 poisile ja Lukas 34-le, lisaks esinesid mõlemad kaksiknimedes ja nii on Lucas kokku esikohal. Kaksiknimedes esineb Karl kaks korda sagedamini, kui seda üksiknimena pannakse. Selliselt tulevad need nimed meile palju tihedamini ette, kui statistika lubab arvata. Kui keegi hõikab aknast: „Karl ja Luukas, tulge sööma!“, siis on täitsa ükskõik, kuidas nende nimed kirjutatud on, või et üks neist on ametlikult ja lõpuaktusel Karl-Gustav ja teine Aron Lukas.