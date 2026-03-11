Minu ettepanek: Brüsseli asjapulkade eestvedamisel võiks tänavu igas liikmesriigis toimuda EL arengu lõbusamaid hetki peegeldav huumorivõistlus, kus omaette “seinal” karikatuurid ja teisel – sõnaline looming. Esimesega seoses peaks neile, kel joonistamiseks annet pole, jätma võimaluse esitada ideid.
ARVAMUS
ARVAMUS | Eurojobu palve
1951. aasta 18. aprillil sõlmitud Pariisi leping pani aluse Euroopa Söe- ja Teraseühendusele, mis läbi kolmveerandsajandi on kasvanud tänaseks euroliiduks. Juubeliaasta tähistamiseks on mitmeid võimalusi ja üks neist saab tõenäoliselt olema ka tagasivaade möödunud aegadele. Osa sellest võiks olla – meie avatud ja areneda tahtva süsteemi jaoks ülioluline – tähelepanu mitte ainult positiivsele, vaid ka väljakutsetele.
