ARVAMUS | Eurojobu palve

1951. aasta 18. aprillil sõlmitud Pariisi leping pani aluse Euroopa Söe- ja Teraseühendusele, mis läbi kolmveerandsajandi on kasvanud tänaseks euroliiduks. Juubeliaasta tähistamiseks on mitmeid võimalusi ja üks neist saab tõenäoliselt olema ka tagasivaade möödunud aegadele. Osa sellest võiks olla – meie avatud ja areneda tahtva süsteemi jaoks ülioluline – tähelepanu mitte ainult positiivsele, vaid ka väljakutsetele.