See ei olnud kampaania. See ei olnud turundusplaan. See ei olnud 120 000-eurone hankeprojekt koos loovkontseptsiooni ja mõõdikutega. See oli eluks vajalik ühendus. Ja just seepärast see töötas.
ARVAMUS
ARVAMUS | Eesti suurim kommunikatsioonitegu sündis 120 000 euroga ja kogemata
Eesti ei saanud arugi, et tegi sel aastal oma suurima kommunikatsiooniteo. Ajanappuses, kriisiolukorras ja puhtalt praktilisest vajadusest sündis lugu, millest räägib nüüd pool maailma ja selleks on Hiiumaa ja Saaremaa vahele rajatud jäätee.
