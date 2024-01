ARVAMUS | Äraspidi ääremaastumisest ja Hiiumaast

Mõned aastad tagasi tuli ühes pealinnas toimunud suguvõsa peolauas jutuks hiljuti valmis saanud Eesti Rahva Muuseumi uus hoone Tartus. Üks mu Tallinna prouast sugulane avaldas pahameelt, et „mis nad selle muuseumi sinna Eesti äärde pidid ehitama“, ja et kes seal ikka käima hakkab. Tartlased osutasid aknast välja, et olukorra absurdsusele viidata, sest mõnesaja meetri kaugusel paistis meri ja Eesti tegelik „äär“.