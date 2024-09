ARVAMUS | Andrus Ilumets: Vallamaja sügis tulgu töine

Eesti on saanud uue valitsuse. Peaminister Michal ja rahandusminister Ligi on viimastel nädalatel korduvalt avalikult öelnud, et oluline on keskenduda kindlustunde kasvatamisele kõikjal Eestis ja tekkinud kindlustunne tuleb pöörata kasvuks. Tähtis on julgeolek, selle kõrval tuleb riigi kulud ja tulud viia tasakaalu.