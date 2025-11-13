Jälgi meid
ARUKÜLA PÕHIKOOLI JUHTUMIST | Hiiumaa koolidest kasutatakse temporühmasid ainult Kärdla Koolis

Õiguskantsler palus tänavu kevadel Aruküla Põhikoolil muuta oma õppekava, kuna seal moodustati õpilaste hinnete alusel tasemeklassid ja niinimetatud temporühmad. Kontrolli tulemusel leiti, et selline korraldus on vastuolus põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega, mis kehtestab Eestis ühtluskooli ja kaasava hariduse põhimõtted.
Foto: Eike Meresmaa

Aruküla koolis oli praktika selline, et 7. ja 8. klassi lõpus jagati õpilased uueks õppeaastaks ümber kõigi ainete keskmise hinde põhjal. Algklassides loodi eesti keele ja matemaatika tundides omakorda eraldi temporühmad, samuti hinnete alusel. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on see seadusevastane, sest õpilaste püsiv jaotamine taseme või hinnete järgi ei arvesta laste individuaalseid arenguvajadusi ega toeta kaasava hariduse põhimõtet.

