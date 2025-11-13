ARUKÜLA PÕHIKOOLI JUHTUMIST | Hiiumaa koolidest kasutatakse temporühmasid ainult Kärdla Koolis

Aruküla koolis oli praktika selline, et 7. ja 8. klassi lõpus jagati õpilased uueks õppeaastaks ümber kõigi ainete keskmise hinde põhjal. Algklassides loodi eesti keele ja matemaatika tundides omakorda eraldi temporühmad, samuti hinnete alusel. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on see seadusevastane, sest õpilaste püsiv jaotamine taseme või hinnete järgi ei arvesta laste individuaalseid arenguvajadusi ega toeta kaasava hariduse põhimõtet.